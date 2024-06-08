（影音）曾以8釐米影片記錄白河大地震嘉義災情 94歲退休記者賴澄茂辭世

賴澄茂活力十足，走到哪都持攝影機攝影。（賴昇宏提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕94歲中視退休記者、資深攝影師賴澄茂5月29日辭世，他不只是中視開台員工之一，退而不休的他，活到老、拍到老，曾以8釐米拍攝1964年白河大地震時的嘉義市嚴重災情，2022年以白河大地震黑白影片與現在的嘉義市景影像，製作《60年前 118之後》紀錄片，入選2022年嘉義國際藝術紀錄影展。

嘉義市長黃敏惠在臉書「勇媽阿惠 - 黃敏惠」發文悼念賴澄茂，貼文指出，賴澄茂出生於1932年，16歲開始攝影，早年擔任台灣省電影製片廠及中視駐地攝影記者，報導嘉義地區風土人文。

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賴澄茂是中視退休記者，攝影記錄、見證歷史。（賴昇宏提供）

黃敏惠說，賴澄茂運用鏡頭上山下海，影像足跡遍及美國、日本、台灣，2001年以在美國芝加哥市拍攝的作品《走向光明》，獲第5屆桃城美展平面影像銀牌獎；2008年以拍攝布袋漁民捕魚的《競食者的天空》獲平面影像優選獎，另記錄嘉義市嘉邑行善團出錢出力造橋故事的《眾志成橋》作品，獲動態影像類首獎「桃城獎」。

黃敏惠表示，賴澄茂每年都參加嘉義國際藝術紀錄影展，時常到會場觀賞影片，也常與年輕後輩導演對話交流；2022年的入選作品《60年前 118之後》紀錄片，見證白河大地震歷史，也讓年輕世代了解嘉義的今昔。

94歲賴澄茂記者退休後仍持續拍攝製作影音作品，屢屢獲獎。（賴昇宏提供）

賴澄茂的兒子賴昇宏繼承父親衣缽，擔任中視記者退休，與父親都曾任嘉義市新聞記者公會理事長。

賴昇宏說，父親自嘉義高級農業職業學校畢業，到六腳鄉蒜頭糖廠工作，因阿公贈送德國相機而愛上攝影；父親曾開過3次攝影展，出版2本攝影集，愛四處趴趴走，75歲還登頂玉山、88歲到日本自助，活力十足。

賴昇宏說，父親年紀大、身體退化，5月底住院不到一星期辭世，生前念念不忘要拍攝0403花蓮地震影片，成為父親未能完成的遺願。

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