高史博推「三社三味——展高雄茂林特展」 揭開萬山岩雕神祕面紗

「三社三味——展高雄茂林特展」展出多納部落傳統服裝。（高史博提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全區人口僅1900人的高市茂林區，是高雄市人口最少的市轄區，但是擁有豐富多元的生態地貌與下三社的古老傳說。高雄市立歷史博物即日起推出「三社三味——展高雄茂林特展」，以自然、文化及族群特徵為展覽主軸，揭開茂林面紗，邀請觀眾認識並感受茂林的力量。

神祕的萬山岩雕、成群避冬的紫斑蝶、發達的曲流地形、蜿蜒的濁口溪、雲霧繚繞的出雲山、最深的高山湖泊大鬼湖等壯闊的地形地貌，與之相伴的下三社群得樂的卡、歐佈諾伙、古納達望3個部落在此成長茁壯，交織出茂林區特殊的文化景象

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「三社三味」展以自然、文化及族群特徵為展覽主軸揭開茂林面紗，搭配展示下三社傳統原住民族文物，如魯凱族繡片、傳統族服、頭飾等，以及古地圖、歷史文獻、老照片、田野調查及影音資料等內容，重現傳統石板屋與「家屋」空間的使用習慣。來自於勇士家族的茂林區長駱韋志就說，文化的保存才是真正的根本，希望茂林可以發展出文化、觀光、生態的特色，做為永續經營的方向。

特展分為4大區域：「素描．茂林的樣子」追溯茂林名稱的由來，呈現茂林獨一無二的景觀；第2展區「捏塑．族群印記」則仿石板屋家屋的形式，濃縮在地魯凱族群文化，展出傳統文物如陶壺、禮刀、琉璃珠，並有日治時代保存至今的傳統族服、生活器物等文物；第3展區「渲染．下三社的人們」，講述當地下三社「得樂的卡（茂林）」、「歐佈諾伙（萬山）」、「古納達望（多納）」3個部落各自的傳說、歷史及祭典文化；同時展出國定遺址「萬山岩雕」的拓片，讓觀眾近距離接觸隱藏在遙遠深山的傳說。

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