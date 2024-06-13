文策院攜手南北流 提3大方向推展台灣流行音樂文化

文化部長李遠表示，期盼透過文策院、北流、高流3個行政法人合作，將台灣流行音樂推向全世界。（北流提供）

〔記者詹湘淇／台北報導〕文化內容策進院、台北流行音樂中心、高雄流行音樂中心今（13日）共同舉辦「音樂無限・臺灣無界」記者會，宣示中央、北高流將攜手合作，由台灣流行音樂保存再現、產業國際化、人才培育及養成等面向出發，協助台灣流行音樂產業的在地深耕與全球發展。

文化部長李遠致詞時表示，他本人跟著音樂一同長大，在台灣的歷史與藝術史上，音樂佔有重要的一席之地，期望能透過音樂領域的朋友合作，將台灣的音樂文化推向全世界。

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文策院院長盧俊偉表示，此次有文化部、南北匯流加持，未來預計投入「跨域」、「造星」與「國際化」3大方向，期望透過讓台灣流行音樂成功「破圈」。首先，「跨域」代表與科技、遊戲等產業展開跨領域合作；「造星」則培育台灣藝人往國際舞台發展，培育專業經紀人才參加國際商務展會，極大化台灣能見度；「國際化」將與歐洲、美國、澳洲等國際音樂展節合作，並支持台灣音樂節出海計畫。

文策院、北流、高流今（13）共同舉辦「音樂無限・臺灣無界」記者會，宣示將以「跨域」、「造星」與「國際化」3大方向推展台灣流行音樂文化。（北流提供）

北流執行長梁序倫指出，北流分別以過去、現在、未來等時序梳理台灣流行音樂文化，規畫「唱 我們的歌」流行音樂故事展，並建置台灣流行音樂資料庫，以及大空間XR沉浸式演出，提供創新音樂臨場感。

高流執行長丁度嵐表示，高流成立以來持續發展品牌資產、價值與形象，不僅規畫「演唱會專業技能全攻略」研習課程，讓有志人士及早加入演唱會技術領域，也攜手導演楊力州推出《延續真愛・藍寶石大歌廳》紀錄片，展現高雄秀場特有的生命力。

文策院、北流、高流今（13日）共同舉辦「音樂無限・臺灣無界」記者會，宣示將以「跨域」、「造星」與「國際化」3大方向推展台灣流行音樂文化。（記者詹湘淇攝）

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