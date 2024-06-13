【藝術文化】台博館國際大展「捷克城堡與堡邸」華麗登場 近百件珍藏文物亮相

策展人Klára Fleková（前排左起）、捷克參議院副參議長Jiři Drahoš、捷克國家博物館總館長Michal Lukeš、捷克國家文化資產局總局長Naděžda Goryczková、文化部長李遠、國立台灣博物館長洪世佑、捷克經濟文化辦事處代表David Steinke等人合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北捷克中心將在明（14）日成立，由國立台灣博物館攜手捷克國家博物館與捷克國家文化資產局舉辦的「捷克城堡與堡邸特展」（Czech Castles & Chateaux），即日起至11月30日在台博館登場。展出捷克希米亞和摩拉維亞地區引人入勝的城堡和堡邸案例，以及來自捷克國家博物館和捷克國家文化資產局提供的96件精選藏品，邀請觀眾探索歐洲中古世紀的城堡藝術及文化。

「捷克城堡與堡邸」特展以捷克知名的城堡建築藝術與人文、歷史為主題，即日起至11月30日在台博館登場。（文化部提供）

文化部長李遠致詞時表示，文化部一直以推動台灣文化走向世界為目標，在2022年更促成台博館和捷克博物館締結為姊妹館，這是提升博物館國際夥伴實質關係的重要一步。接下來也期待台博館前往捷克博物館展出，將台灣豐富文化內涵介紹給捷克及歐洲地區的友人。

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〈兩西西里王國法蘭西斯科一世的瓷製咖啡器皿組（部分）〉繪飾著波旁-安茹王室兩西西里王國法蘭西斯科一世及其家族成員的肖像。（文化部提供）

捷克參議院副參議長Jiři Drahoš提及，城堡是捷克重要的文化資產，期待大家看完展覽以後，能親身到捷克實地欣賞。捷克經濟文化辦事處代表David Steinke則說明，「城堡之於捷克，就像宮廟之於台灣，也正如特有種台灣藍鵲及隨處可見的茶葉蛋，也都代表著台灣」。

捷克的城堡在中世紀是具有防禦性質的住所，建於12世紀至16世紀早期，近代則逐漸被改為舒適、裝飾華麗的堡邸。此次展出的城堡和堡邸案例，包括列入聯合國教科文組織世界遺產名錄的布拉格、切斯基庫倫洛夫、特爾奇城堡等；以及世界文化遺產潛力點，如卡爾什泰因、克里沃克拉、因德日赫赫拉德茨等；還有其他富有浪漫色彩、被改建成壯觀堡邸的城堡，以及金碧輝煌的近代宮殿。這些城堡和堡邸不但具有重要歷史意義，也有其建築、藝術和歷史價值。

此次同時展出的捷克國家博物館館藏，包含1661年在荷蘭出版的《和諧大宇宙》星圖、1686年印刷的《羅馬彌撒書》、繪有庭園派對或家庭場景的象牙與金屬折扇、彩色印刷版畫、14至15世紀摩拉維亞黃銅製哥德式雕像燭台、1574年以《舊約聖經》為主題的德國（錫格堡）炻器水壺、1577年魯道夫二世皇帝紀念幣、早於1600年的德國（紐倫堡）板甲胸鎧、16世紀簧輪手槍，以及以皮革、絲絨、羽毛製成的鷹帽、刻有海格力斯與獅子搏鬥場景的鹿角製火藥瓶等。展覽詳詢台博館官網。

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