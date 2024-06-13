【藝術文化】新舞臺藝術節7月展開 山海巨偶現身中信園區

無獨有偶劇團4.5公尺高的巨人將在7月6日新舞臺藝術節戶外公益場中信園區登場演出。（李建霖攝，星合有限公司提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由中國信託文教基金會主辦的「2024中國信託新舞臺藝術節」今年以「換劇話說」為主軸，透過幽默喜劇，探討氣候變遷、性別破框等當代議題。

中國信託文教基金會表示，新舞臺藝術節公益場長年攜手無獨有偶工作室劇團舉辦，去年將中國信託金融園區搖身一變，成為戶外偶戲嘉年華，造成極大轟動；今年再度登場，由無獨有偶工作室劇團《巨人來了-山海遇見偶》揭開序幕，4.5公尺的巨型山海大偶將首度現身南港漫步。

請繼續往下閱讀...

今年邀來國、內外知名表藝團體演出，包含比利時夏綠瓦蒂劇團《最後一個星期天》、曼波男孩舞團《蓬蓬》、無獨有偶工作室劇團《巨人來了—山海遇見偶》戶外公益場、比利時偷窺者舞團《密室三畫作》，7至11月在台北、台中接連演出。

其中，首度來台的曼波男孩舞團，舞作《蓬蓬》由6位淘氣的男舞者大秀「猛男芭蕾」，融合古典芭蕾、現代舞、韻律體操、嘻哈以及雜技，舞者挑戰性別破框，激發截然不同的身體創意，將於10月19至20日在北藝中心球劇場演出。

同樣也是首次來台表演的比利時夏綠瓦蒂劇團，與焦點劇團共創喜劇《最後一個星期天》，結合默劇、偶戲、影像設計，反諷人類面對極端氣候的漠視態度，8月8至11日在台大遊心劇場演出，並從即日起推出限時8折優惠。詳詢中信文教基金會官網（https://www.ctbcculture.org/w/CTBC/Event_Artsfestival）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法