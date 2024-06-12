台灣攝影師自曝赴中國參加書展被拘 目前已平安回台

台灣攝影師林家夯上個月至中國參加書展遭拘捕。（翻攝自林家夯臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣攝影師林家夯自曝5月31日赴中國江蘇參加「南京藝術書展」時，遭當地公安以「散播淫穢圖像」為由拘捕，甚至遭採集唾液和血液、裸身拍照建檔後才放人，目前已平安回到台灣。

林家夯返台後，6月5日在社群媒體Threads發文透露當時遭遇，他指出擺攤當天，遭人每頁地拍攝影書，「我和他們說請不要拍照，他們說這樣的東西是什麼，意識到不對勁，我趕緊收了我的攝影書，他們把公安叫來要帶我走，我說沒有主辦方的人我不會跟你走，然後被威脅，公安的話你都不聽之類的，而後主辦方來陪同我，那些人把我帶去旁邊的角落，開始用大聲恐嚇的方式，讓我配合他們。」

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林家夯也在Threads上回憶，「之後被載到公安局，說是依法行政拘留24小時，涉及傳播淫穢圖像，收了手機，讓我留下密碼，然後銬上了手銬，被帶進裡面全身脫光檢查，然後拍了犯人照，整張手的指紋，血液和念一段詐騙電話的文字，兩個人就被分開了。然後開始做筆錄，已經是第6次被不同人問話，從頭開始交代我怎麽入境，怎麽拿這些書，然後為什麼要拍這些，每本書要幹嘛，為什麼要參加這個書展，還有性取向，家庭等私密問題。然後又被關回玻璃屋的房間，裡面有很多的人，有很嚴重的尿和屎味，環境蠻噁心老實說，一直等待又過幾個小時。大概是12點的時候被放出來，把我攤位的東西全部都沒收，原本以為會在裡面24小時然後被轉送監獄至少7天。但他們說我東西沒有很多，出來後真的精疲力盡害怕到不行，一直很害怕出不了中國。」

記者聯繫上現已平安回抵台灣的林家夯，他表示，「我這裡覺得能說的都說的差不多。」婉拒了採訪。

林家夯，出身於高雄，畢業於台灣藝術大學，現居台北。自稱是曖昧系私攝影，影像多為日常生活中的自身及同性伴侶，以攝影建立與情人的對話，及對愛的需求。

由 @jaihang 發佈 在 Threads 查看

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