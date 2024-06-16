阿公店溪文學獎頒獎 年輕世代展現關懷本土文學新力量

第17屆阿公店溪文學獎今天在岡山文化中心舉行頒獎典禮，76名獲獎者齊聚一堂，展現年輕世代關懷本土的文學新力量。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕第17屆阿公店溪文學獎今天在岡山文化中心舉行頒獎典禮，76名獲獎者齊聚一堂，展現年輕世代關懷本土的文學新力量，高雄市府秘書長郭添貴勉勵得獎者持續創作，共同豐富高雄的文學花園，讓屬於高雄的記憶透過文字被閱讀、被看見。

頒獎典禮由高市岡山大專青年協會（岡大會）與高市文化局共同舉辦，立委邱志偉、林岱樺、市議員黃秋媖、張博洋、文化局副局長簡美玲、客委會主委楊瑞霞、文學獎總顧問蔡文章、岡大會理事長嚴聖傑和樂安醫院院長、也是岡大會創會理事長蔣榮欽等人，皆到場觀禮。

請繼續往下閱讀...

文學獎評審團召集人蔡文章表示，客語童詩和台語童詩獎項是阿公店溪文學獎的特色，呈現多元寬廣的文學風采，文學是傳承的，許多得獎者都是從小參加到大，從國小到大學都可看到他們獲獎的身影，也是阿公店溪文學獎的一大特色。

文化局表示，阿公店溪文學獎是以高雄市各年齡層（國小四年級至研究所）學子為徵選對象的在地性文學獎。首辦於2008年，戮力培養兒童、青少年對文學的喜好，進而投入創作，為文壇栽培更多優秀作家。

郭添貴表示，阿公店溪文學獎舉辦迄今17年，文化局一路陪伴，希望透過文學獎鼓勵學子將鄉土特色用筆尖書寫出來，之後可繼續參與「打狗鳳邑文學獎」、「高雄青年文學獎」，一脈相承，期勉文學獎越辦越好，越辦越茁壯。文化局補充說明，阿公店溪文學獎以呈現大高雄地區自然與人文之美，鼓勵在地學子踴躍參與文學創作，深耕愛鄉愛土意識，展現在地情感為宗旨，徵獎類別包括國小台語童詩、客語童詩、散文及國高中、大專散文等，累計17屆投稿總件數6,320件，得獎者997人。

今年摘下大專散文組首獎的謝明翰，為高雄師範大學國文系學生，上屆獲優選，本屆再接再厲，以〈尋，拓在記憶裡的藍〉奪冠，文中將客家藍衫結合兒時回憶，刻劃親情與土地的溫潤；高中散文組第一名為福誠高中同學林昀臻的〈偷時間的人〉，作品回溯父親生前對她的關愛及她對父親的誤解，感傷之情溢於言表，濃濃親情令人動容。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法