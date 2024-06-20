（影音）被青鳥行動引用〈若你心中有台灣〉 作家宋澤萊說話了

被青鳥行動引用〈若你心中有台灣〉詩句，作家宋澤萊表示，這是40多年前因美麗島事件有感所寫的台語詩。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕反對藍白國會擴權的「青鳥行動」當中，被多次引用「若你心中有台灣，咱的前途有希望」句子，這是出自台灣著名鄉土文學作家宋澤萊，在40多年前所寫的台語詩。宋澤萊表示，「美麗島事件」激起他的台灣意識，讓他首次用母語創作，把當時被視為禁忌的「台灣」兩字大膽書寫出來！

宋澤萊從福興國中教職退休，目前定居鹿港，他表示，當他知道中研院學者吳叡人在「青鳥行動」演講引用他的台語詩〈若你心中有台灣〉，造成不小的迴響，許多年輕一輩都是第一次知道這首詩，只是吳叡人用台語把「希望」兩字，念為「向望」。

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宋澤萊說，他生平所寫的第一次台語詩〈若你心中有台灣〉是在1981年，這是因為1979年發生了「美麗島事件」，他看到國民黨把所有台灣人的政治菁英都關進監牢，也讓沒有被關的文學青年都激憤起來，讓他覺得台灣可能要滅亡了，整個人深層的台灣意識與感情都被激發出來，他決定用漢字寫一首台語詩，不但一口氣就寫完了，還一寫就是200多行。

被青鳥行動引用〈若你心中有台灣〉，出自台灣知名鄉土文學作家宋澤萊的台語詩作品。（記者劉曉欣攝）

宋澤萊強調，這首台語詩當年刊登在曾任彰化縣長黃石城所辦的黨外雜誌《深耕》，一出刊就引發海內外高度關注，因為，詩名與內容「竟然」大膽寫出「台灣」兩個字，還出現很多次，這在當時的文學界是個禁忌，創作的人都會進行自我審查，避開直接寫到「台灣」字眼，後來這首詩就收錄在1983年出版的《福爾摩莎頌歌》詩集。

宋澤萊表示，〈若你心中有台灣〉句子裡的「你」，指的就是台灣的每一個人，這首詩在「青鳥行動」中被多次引用，他認為這是因為現在台灣的處境，比太陽花運動時還要艱辛，就像是40多年前，這首詩在台灣國族運動中流行海內外，如今在「青鳥行動」再度爆紅，也許時空背景都有相似之處，正是危機讓台灣意識出現覺醒。

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