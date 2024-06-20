112年文化幣倒數11天截止！ 文化部祭聰明清空文化幣點數秘招

112年文化幣使用期限倒數11天，文化部祭聰明清空文化幣點數秘招。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部自去（112年度）年6月開始發放的18-21歲文化成年禮金，使用期限將於今年6月30日截止，據統計已有86.7萬名青年領取，領取率達88%。但換句話說，就是還有大約11萬人尚未領取，因此，文化部今（20）日特別發新聞稿提醒青年朋友把握最後11天時間，盡快領取使用；另針對已啟用但尚有餘額者，文化部也提出「聰明清空文化幣點數秘招」。

文化部指出，112年度文化幣的領取資格為出生日期在90年9月1日至94年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士。文化部也鼓勵已經領取文化幣的青年使用邀請碼「協尋」，只要找出身邊尚未領取文化幣的朋友，邀請2名新朋友在領取時輸入邀請碼，推薦人就可以獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，還可再多獲得10點，回饋無上限。

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此外，文化部表示，經分析文化幣後台大數據，目前也有部分青年朋友帳戶中，仍有少量的文化幣未使用，大多數只剩300點以下。因此，文化部也提出「聰明清空文化幣點數秘招」。比如剩300點者，可選擇表演藝術青年席位享5折或以下的限量指定席及5折自由座；剩200點者，可享受超好康獨立書店2點送1點，將200點放大成300點；剩下100點者的最佳選擇，就是趁假日走訪博物館或美術館。

更多文化幣藝文消費點及相關資訊可詢文化幣官網（https://twcp.moc.gov.tw/）。

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