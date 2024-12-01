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高美館「全都露」12/7登場 美術館化身藝術不夜城

2024/12/01 11:34

高美館全都露藝術野營活動，12月7、8日將熱鬧登場。（圖由高美館提供）高美館全都露藝術野營活動，12月7、8日將熱鬧登場。（圖由高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館30週年壓軸特別企劃藝術野營「OPEN CAMP 全都露」，12月7、8日將在高美館園區熱鬧登場，廣達40公頃的高美館園區和內惟藝術中心，將化身為藝術不夜城，讓美學能量在夜色中持續綻放。

伊諾斯維沉浸式露營 Eynosva LARP。（圖由高美館提供）伊諾斯維沉浸式露營 Eynosva LARP。（圖由高美館提供）

高美館表示，全都露原本規劃4月舉辦，因豪大雨順延至12月7、8日登場，活動規劃4大風格野營場域，其中今年在巴黎文化奧運大放異彩的「混種亞人」，將帶來全台獨家、最原汁原味的演出，讓參與者彷彿置身巴黎文化奧運現場，另有藝術家共創的「藝術森林」、大規模中世紀LARP（實境角色扮演）的「嬉遊平原」沉浸式露營，及帶來經典爵士樂的「靜謐之境」。

野市集集結多家知名餐飲品牌，及80家特色文創與美食攤商。（圖由高美館提供）野市集集結多家知名餐飲品牌，及80家特色文創與美食攤商。（圖由高美館提供）

7日晚上7點的「美術館夜行」活動，安排藝術家吳瑪悧擔任夜之啟蒙人，帶領參與者漫步於月光灑落的展廳中，探索高美館大南方多元史觀特藏室《珍珠－南方視野的女性藝術》一展，吳瑪悧將以其長期關注女性議題的視角，分享女性藝術家們的創作歷程與生命故事。

「美術館夜行」活動將安排藝術家吳瑪悧擔任夜之啟蒙人，帶領參與者漫步於月光灑落的展廳中，分享女性藝術家們的創作歷程與生命故事。（圖由高美館提供）「美術館夜行」活動將安排藝術家吳瑪悧擔任夜之啟蒙人，帶領參與者漫步於月光灑落的展廳中，分享女性藝術家們的創作歷程與生命故事。（圖由高美館提供）

內惟藝術中心配合活動特別延長開館時間至凌晨1點，歡迎參與者帶著市集美食進入藝術中心指定場域，體驗超高人氣裝置鉅作〈LEARPRINT 內惟聲響實驗〉不間斷的音樂饗宴，藝術中心的「內惟戲院」，也精選播映動畫大師宮崎駿的《霍爾的移動城堡》及山下敦弘導演的《去唱卡拉OK吧！》2部經典電影。

主辦單位並特別邀請高雄知名品牌「路人咖啡」推出限定濾掛包，讓露營者在清晨時分，享受香醇咖啡與藝術的美好時光，活動也集結多家知名餐飲品牌，及80家特色文創與美食攤商的「野市集」，設有外送專區，提供營友從早到晚的多元餐飲選擇。

更多活動資訊請至高美館官方網站「全都露」活動報名頁面查詢。

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