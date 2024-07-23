高雄西拉雅生活營隊 走訪內門木柵體驗傳統漁獵文化

學員們躍躍欲試體驗魚叉捕魚。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市內門區木柵地區是西拉雅族的大本營，暑假期間集穡室工坊與木柵國小等單位舉辦「西拉雅生活智慧營」，帶領學員深入走訪木柵部落，體驗傳統西拉雅漁獵生活文化。

內門木柵有為數不少的西拉雅群族，擁有自己的語言、飲食文化，但隨著時代演進，許多族語及文化日漸流失，高雄市立圖書館與上市公司可寧衛2022年起攜手推動「環境教育、閱讀永續」公益計畫，跨足環境議題、教育與文化領域的合作，今年暑假結合文化部、集穡室工坊、木柵國小等單位舉辦「西拉雅生活智慧營」。

請繼續往下閱讀...

「西拉雅生活智慧營」帶領學員深入走訪木柵部落，體驗傳統西拉雅漁獵生活文化。（高市圖提供）

活動帶領學員深入走訪內門木柵部落，探索地方文化復振及產業復育過程，從部落耆老口述了解西拉雅族狩獵精神和傳統智慧，並實際動手設陷阱、製作漁獵具，體驗傳統西拉雅漁獵文化。另運用木柵在地特色食材Tarau（散穗高粱）、碳烤赤牙芋等，設計創新美食，讓學員品味美食的同時，也進行一場文化深厚底蘊的Tarau食育。

高市圖內門分館主任劉韋均表示，此次活動吸引多位內門地區以外學員參與，課程有西拉雅族語教學、認識傳統狩獵技法，參與學員反映獲益良多。

可寧衛永續發展部經理鄭曉蔓指出，該集團長期以環保本業協助台灣解決環境問題，關懷文化與土地，並積極投入聯合國永續發展目標「SDGs4優質教育」及「SDGs11永續城鄉」，期望各界看到木柵西拉雅後代努力復振及傳承的用心，帶動地方產業創生、環境與文化永續。

學員到小溪體驗傳統西拉雅漁獵生活的樂趣。（高市圖提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法