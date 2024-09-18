台灣陶藝家邱永豐「永皴燒」特展 9月鶯歌陶博館登場

邱永豐由削果皮啟發創作靈感，創造出獨特紋理的永皴燒。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至9月29日展出「永皴燒——邱永豐創作展」，30組「永皴燒」作品，從日常生活中削蘋果的動作汲取靈感，創造出獨特的創作技法，削蘋果也能成為藝術創作的靈感，讓陶土呈現獨特紋理的自然風景。更多展訊可上官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

邱永豐創作資歷約20年，靈感源自他觀察削蘋果時，果皮形成的螺旋形狀，以螺旋刀法劃出作品的肌理與造型，並廟宇的回收香灰為陶板染色，透過壓印落葉、樹枝和石塊呈現自然紋理，創作融入環保意識。

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作品中雲朵輕盈地點綴在群山之間，像是棉花糖漂浮在層層餅乾上，展現簡約造型的自然風景，深具永續環境的美學意涵。

邱永豐作品〈山行〉以媽祖廟香灰自然氧化呈現出深邃的黑色，〈永皴瓶〉透過壓印皴紋線條，讓傳統陶瓶呈現新風貌。〈烏山行〉和〈雪山行〉展現出多變的山巒景色，引領觀者走入壯麗山景，反映出創作者心中的自然風光。

作品黑色外觀是由媽祖廟香灰氧化成色而成。（記者陳奕劭攝）

陶博館館長張啟文表示，邱永豐長期以陶土作為創作媒材，對大地的細微變化有深刻的體悟與觀察，成為取之不盡的創作靈感。邱永豐的作品以泥線交織出山巒的層次與紋理，帶出環境永續的思考，讓人反思自然的變遷與珍貴。

永皴燒帶出環境永續的思考，反思自然的變遷與珍貴。（記者陳奕劭攝）

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