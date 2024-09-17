藝文元素活化古蹟 淡水古蹟博物館推3場「漫話淡水」系列活動

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館將於9月21日、10月5日、11月23日等3個週末的上午10時至12時，運用Q版角色舉辦免費「漫話淡水——跟著淡古聯盟看古蹟」系列活動，透過觀察、尋找角色與古蹟間的關聯性後，進行藝術創作活動。此次活動對象為國小4-6年級學童，每場人數為10人，額滿為止。

位於新北市淡水區的「淡水日本警官宿舍」。（記者羅國嘉攝）

淡水古蹟博物館長蔡美治表示，博物館在2020年推出由知名插畫家蚩尤創作的《滬尾畫帖：淡水古蹟擬人誌》，2023年進一步推出「淡古聯盟」Q版角色，現在運用Q版角色再規畫「漫話淡水——跟著淡古聯盟看古蹟」系列活動，希望小朋友們透過「淡古聯盟」古蹟擬人角色及系列藝術創作活動認識淡水古蹟群。

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淡古館長說明，此次活動皆由大角星創藝空間創辦者沈秀玲做為講者，活動將分別以3個不同主題進行，9月21日以「淡水日本警官宿舍之井上太郎的宿舍」為題，透過井上太郎身上的線索，尋找他的駐守地「淡水日本警官宿舍」的建築特色，並以此創作拼貼作品。第一場即日起已開放報名，額滿為止。

10月5日以「滬尾小學校禮堂之水原櫻子上學趣」為題，透過水原櫻子身上的線索尋找他的駐守地「滬尾小學校禮堂」之間的關聯性，並以遊戲尋寶方式進行空間探索，最後運用所有的寶物創作出充滿童年回憶的玩具。第二場將於9月30日上午10時開放報名，額滿為止。

11月23日以「淡水木下靜涯舊居之木木涯畫淡水」為題，透過木木涯穿著的線索尋找他的駐守地「木下靜涯舊居」之間的關聯性，看現場展覽認識木下靜涯，最後由小朋友創作自己的淡水畫作。第三場於11月18日上午10時開放報名，額滿為止。

蔡美治提醒，報名錄取後，因故無法前來未事先取消者，將影響下一次活動參與。另外，因活動空間有限，活動限報名學童參加，配同者請依現場工作人員指示，以免影響活動進行。更多報名及活動相關資訊可至官網查詢（https://reurl.cc/bYNRa3）。

透過井上太郎身上的線索尋找他的駐守地「淡水日本警官宿舍」的建築特色，並以此創作拼貼作品。（記者羅國嘉攝）

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