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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

藝文元素活化古蹟 淡水古蹟博物館推3場「漫話淡水」系列活動

2024/09/17 14:38

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館將於9月21日、10月5日、11月23日等3個週末的上午10時至12時，運用Q版角色舉辦免費「漫話淡水——跟著淡古聯盟看古蹟」系列活動，透過觀察、尋找角色與古蹟間的關聯性後，進行藝術創作活動。此次活動對象為國小4-6年級學童，每場人數為10人，額滿為止。

位於新北市淡水區的「淡水日本警官宿舍」。（記者羅國嘉攝）位於新北市淡水區的「淡水日本警官宿舍」。（記者羅國嘉攝）

淡水古蹟博物館長蔡美治表示，博物館在2020年推出由知名插畫家蚩尤創作的《滬尾畫帖：淡水古蹟擬人誌》，2023年進一步推出「淡古聯盟」Q版角色，現在運用Q版角色再規畫「漫話淡水——跟著淡古聯盟看古蹟」系列活動，希望小朋友們透過淡古聯盟古蹟擬人角色及系列藝術創作活動認識淡水古蹟群。

淡古館長說明，此次活動皆由大角星創藝空間創辦者沈秀玲做為講者，活動將分別以3個不同主題進行，9月21日以「淡水日本警官宿舍之井上太郎的宿舍」為題，透過井上太郎身上的線索，尋找他的駐守地「淡水日本警官宿舍」的建築特色，並以此創作拼貼作品。第一場即日起已開放報名，額滿為止。

10月5日以「滬尾小學校禮堂之水原櫻子上學趣」為題，透過水原櫻子身上的線索尋找他的駐守地「滬尾小學校禮堂」之間的關聯性，並以遊戲尋寶方式進行空間探索，最後運用所有的寶物創作出充滿童年回憶的玩具。第二場將於9月30日上午10時開放報名，額滿為止。

11月23日以「淡水木下靜涯舊居之木木涯畫淡水」為題，透過木木涯穿著的線索尋找他的駐守地「木下靜涯舊居」之間的關聯性，看現場展覽認識木下靜涯，最後由小朋友創作自己的淡水畫作。第三場於11月18日上午10時開放報名，額滿為止。

蔡美治提醒，報名錄取後，因故無法前來未事先取消者，將影響下一次活動參與。另外，因活動空間有限，活動限報名學童參加，配同者請依現場工作人員指示，以免影響活動進行。更多報名及活動相關資訊可至官網查詢（https://reurl.cc/bYNRa3）。

透過井上太郎身上的線索尋找他的駐守地「淡水日本警官宿舍」的建築特色，並以此創作拼貼作品。（記者羅國嘉攝）透過井上太郎身上的線索尋找他的駐守地「淡水日本警官宿舍」的建築特色，並以此創作拼貼作品。（記者羅國嘉攝）

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