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國台圖「台灣學系列講座」 顏綠芬介紹台灣音樂發展史

2024/09/16 14:16

知名音樂家顏綠芬教授，以「臺灣音樂─從鄉土躍上國際舞台的百年發展」，帶領民眾深入剖析台灣音樂發展史。（國立台灣圖書館提供）知名音樂家顏綠芬教授，以「臺灣音樂─從鄉土躍上國際舞台的百年發展」，帶領民眾深入剖析台灣音樂發展史。（國立台灣圖書館提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕為歡慶110週年館慶，國立台灣圖書館日前舉辦「台灣學系列講座」，邀請知名音樂家顏綠芬教授，以「臺灣音樂─從鄉土躍上國際舞台的百年發展」，帶領民眾深入剖析台灣音樂發展史。下一場講座將於11月2日，由國立台灣大學台灣文學研究所副教授張俐璇主講「台灣文史轉譯故事—談《小封神藏寶圖》與《文壇封鎖中》」，歡迎民眾報名參加。

講座中，顏綠芬先從《臺灣文化關鍵詞101》談起，說明台灣文化及教材應用的源起，從南管音樂、民謠、聖詩等音樂形式入手，探討音樂在不同歷史時期所呈現出的獨特面貌。透過對比分析台灣音樂與西方音樂的異同，巧妙地揭示台灣音樂在全球化背景下所面臨的挑戰與機遇。

講座一大亮點，顏綠芬以陳達〈唐山過臺灣〉、呂泉生〈搖嬰仔歌〉等例，生動地展示音樂如何反映社會變遷、文化認同以及人民情感，並引領聽眾一同合唱，還結合當代音樂研究最新成果，展望台灣音樂史的建構和發展，為聽眾提供寶貴啟示，不僅是一場音樂盛宴，更是一次學術交流。

民眾表示，顏教授講解深入淺出，既有學術高度且表達又通俗易懂，讓他們對台灣音樂有更全貌認識。

聽眾參加講座，當面與顏綠芬教授熱心交流。（國立台灣圖書館提供）聽眾參加講座，當面與顏綠芬教授熱心交流。（國立台灣圖書館提供）顏綠芬主講「臺灣音樂─從鄉土躍上國際舞台的百年發展」，聽眾專心上課。（國立台灣圖書館提供）顏綠芬主講「臺灣音樂─從鄉土躍上國際舞台的百年發展」，聽眾專心上課。（國立台灣圖書館提供）「臺灣音樂─從鄉土躍上國際舞台的百年發展」講座進行中，民眾專心聽講。（國立台灣圖書館提供）「臺灣音樂─從鄉土躍上國際舞台的百年發展」講座進行中，民眾專心聽講。（國立台灣圖書館提供）

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