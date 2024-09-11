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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

十三行攜手飯店推文化寶藏午茶組 中秋伴手禮新選擇

2024/09/11 14:19

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區十三行博物館與八里福朋喜來登酒店聯名推出「八里文化寶藏午茶組」，以鎮館之寶「人面陶罐」為靈感，打造人面陶罐玻璃罐與手工餅乾。除此之外，更結合八里文旦推出柚子爆米花、柚子茶等，將考古文物融入下午茶點，這款套餐從13日開始販售，每日下午2點至5點供應，價格只要288元。另，13日至17日每日前10名顧客，還可獲贈八里區農會文旦柚。

「八里文化寶藏午茶組」將考古文物融入茶點，呈現一場融合在地特色與文化底蘊的下午茶體驗。（記者羅國嘉攝）「八里文化寶藏午茶組」將考古文物融入茶點，呈現一場融合在地特色與文化底蘊的下午茶體驗。（記者羅國嘉攝）

十三行博物館表示，八里文化寶藏午茶組以館內的鎮館之寶「人面陶罐」為靈感，設計出復古的玻璃罐，運用手工壓鑄技術，將古老文物的神韻融入現代設計中，增添下午茶的文化氛圍。

十三行博物館指出，下午茶套餐不只好看更是好吃！於十三行博物館販售的「綠意柚香」下午茶組合，包括與品牌「卡滋爆米花」合作，結合八里文旦推出的「柚香焦糖爆米花」，與八里福朋喜來登酒店烘焙團隊研發的「人面陶罐手工餅乾」，以及八里在地小農桃樂絲農場柚子熬製成的「文旦柚茶」。於八里福朋喜來登酒店販售的「考古陶趣組」下午茶組合，則搭配唐寧（Twinings）茶葉，這款下午茶組將於13日推出，限時優惠價288元。

新北市八里區十三行博物館與八里福朋喜來登酒店聯名推出「八里文化寶藏午茶組」。（記者羅國嘉攝）新北市八里區十三行博物館與八里福朋喜來登酒店聯名推出「八里文化寶藏午茶組」。（記者羅國嘉攝）

八里福朋喜來登酒店總經理羅世璿表示，八里觀光資源豐盛，透過此次合作，讓到訪遊客透過午茶認識八里獨特考古文化，搭配酒店內「十三行微型博物館」展出增加文化體驗，加乘旅行的價值與意義。

館長羅珮瑄則說，期待透過此次與酒店、在地商家及農民合作，串連八里文化、產業與旅遊資源，創造出獨特的地方體驗，讓更多人認識八里的文化魅力。為回饋民眾並推廣八里農特產，13日至17日每天下午2時到5時，凡消費「八里文化寶藏午茶組」每日前10名顧客，還可獲贈八里區農會文旦柚。

活動期間凡消費「八里文化寶藏午茶組」每日前10名顧客，還可獲贈八里區農會特選文旦柚。（記者羅國嘉攝）活動期間凡消費「八里文化寶藏午茶組」每日前10名顧客，還可獲贈八里區農會特選文旦柚。（記者羅國嘉攝）

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