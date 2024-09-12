自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新北鶯歌陶博館「陶語」特展 聽見藝術品聲音

2024/09/12 15:56

〔記者陳奕劭／新北報導〕「聲音」如何呈現於陶藝作品？「陶語—中華民國陶藝協會特展」即日起在陶博館B1，展出59件作品，以聲音為主題，將陶土作為傳遞聲音意象的媒材，由資深與新生代陶藝家提供多元觀點創作，表現聲音各項特質。更多展訊可上官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）與粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

本次展覽以「土」為傳遞聲音的介質，將自然現象中的風、雨、海浪聲，或具有生命力的動物和昆蟲鳴聲，或人類喜、怒樂的情緒狀態進行創作，讓觀眾以視覺感受作品的聲音。

其中陳滽〈喂喂喂，你聽得到嗎？〉懷念兒時的傳聲筒遊戲；林瑞龍〈秋風瑟瑟馬蹄疾〉作品，喚起思鄉之情的馬蹄聲；曾麗芬〈魚踊蓮葉間樂乎？樂也！作品，呈現水聲風聲蓮葉翻浪聲；陳時平奇幻森林裡的貓頭鷹作品，呈現奇幻森林裡寧靜祥和的聲音；戴維成歌唱作品，呈現純真男孩自在歌唱的形象。

陶博館館長張啟文表示，「陶語—中華民國陶藝協會特展」會員展，以陶土作為傳遞聲音意象的創作媒材，用陶藝創作展現聲音特質，共同譜出美好交響曲。即日起至10月6日於陶博館B1陶藝長廊展出，也可把握陶博館3樓特展室「流光植物灰釉特展」的最後展期，歡迎大家感受台灣陶藝家豐富的創作表現。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應