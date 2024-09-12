新北鶯歌陶博館「陶語」特展 聽見藝術品聲音

〔記者陳奕劭／新北報導〕「聲音」如何呈現於陶藝作品？「陶語——中華民國陶藝協會特展」即日起在陶博館B1，展出59件作品，以聲音為主題，將陶土作為傳遞聲音意象的媒材，由資深與新生代陶藝家提供多元觀點創作，表現聲音各項特質。更多展訊可上官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）與粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

本次展覽以「土」為傳遞聲音的介質，將自然現象中的風、雨、海浪聲，或具有生命力的動物和昆蟲鳴聲，或人類喜、怒、哀、樂的情緒狀態進行創作，讓觀眾以視覺感受作品的聲音。

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其中陳滽〈喂喂喂，你聽得到嗎？〉懷念兒時的傳聲筒遊戲；林瑞龍〈秋風瑟瑟馬蹄疾〉作品，喚起思鄉之情的馬蹄聲；曾麗芬〈魚踊蓮葉間樂乎？樂也！〉作品，呈現水聲風聲蓮葉翻浪聲；陳時平〈奇幻森林裡的貓頭鷹〉作品，呈現奇幻森林裡寧靜祥和的聲音；戴維成〈歌唱〉作品，呈現純真男孩自在歌唱的形象。

陶博館館長張啟文表示，「陶語—中華民國陶藝協會特展」會員展，以陶土作為傳遞聲音意象的創作媒材，用陶藝創作展現聲音特質，共同譜出美好交響曲。即日起至10月6日於陶博館B1陶藝長廊展出，也可把握陶博館3樓特展室「流光——植物灰釉特展」的最後展期，歡迎大家感受台灣陶藝家豐富的創作表現。

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