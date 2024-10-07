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38年護理師資歷 84歲陳束李第二人生寄情繪畫 專攻大自然生生不息

2024/10/07 18:22

陳束李38年護理師看盡生老死，第二人生投入繪畫，傳達生命力與希望。（記者蘇孟娟攝）陳束李38年護理師看盡生老死，第二人生投入繪畫，傳達生命力與希望。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕84歲的陳束李曾擔任38年的護理人員，看盡生老病死，也曾遭逢失去摯愛的人生至痛，她退休後的第二人生寄情油畫創作，揮別陰霾堅持以繽紛明亮色彩呈現大自然生生不息風貌，盼藉畫作讓更多人看到生命的熱力與希望。

陳束李投身臨床護理長達38年的歲月，她的職場生涯看盡生老病死與悲歡離合，她自己也遭逢失去摯愛的至痛，退休後想到不能讓自己的人生沈浸悲傷中，決定讓自己「歸零」，想起童年喜愛塗鴉，她拿起畫筆，從頭學習創作，寄情創作。

因來自台中后里農家，起初她畫童年的農村記憶，之後再畫大自然景緻，陳束李從一筆一畫及色彩堆疊的過程，發現自己從一幅幅畫作創作中心情漸漸被療癒，常常一畫就畫到忘我，忘了時間，走出悲傷的她，畫作畫作色彩鮮豔明亮。

陳束李說，她雖在醫院看盡生老病死，卻在大自然中看見生生不息的力量，像農村每年即使經歷四季總會有豐收時刻，為了繪畫，她也到處旅行，把所見所聞收錄筆下，現在的她只畫大自然永恆不變的景緻，她想藉畫作傳達生命力與希望，她的第二人生也因繪畫變得繽紛多彩。

投入繪畫多年，今年已84歲的她首度舉辦個展，展出她的繪畫作品，盼藉畫作與人交流，陳束李說，很多銀髮族退休後，常有人用「夕陽無限好、只是近黃昏」來形容，但她更盼讓更多人因她的畫作看見生命力及希望，就像詩人劉禹錫的詩「莫道桑榆晚、為霞尚滿天」，第二人生一樣可以過得多彩多姿。

陳束李的書畫個展在台中市全安堂太陽餅博物館即日起展到10月30日。

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