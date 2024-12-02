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不希望陳澄波永遠被釘在228十字架上 孫：努力變生命脈絡裡的逗點

2024/12/02 21:07

陳澄波文化基金會董事長陳立栢（右起）與文化部長李遠共同進行「走揣・咱的所在」開幕儀式。（記者凌美雪攝）陳澄波文化基金會董事長陳立栢（右起）與文化部長李遠共同進行「走揣・咱的所在」開幕儀式。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕若說轉型正義是為了還給受害者及家屬一個公道，走出悲情，過去10幾年來總被提及的前輩畫家陳澄波，他的後代或許已經有了新的體會。陳澄波文化基金會董事長也是畫家的孫子陳立栢，今（2）日受訪時表示，「不希望他（陳澄波）永遠被釘在228的十字架上。」陳立栢說，一般講陳澄波都會想到228，「這點我們絕對不排斥，但我們很努力讓它變成陳澄波生命脈絡裡面的一個逗點。」

畫家也是拿著放大鏡四處「走揣」關照著自己生長的這片土地。（記者凌美雪攝）畫家也是拿著放大鏡四處「走揣」關照著自己生長的這片土地。（記者凌美雪攝）

今年是前輩畫家陳澄波誕辰130週年紀念（1895—1947），特別的是，相應活動並不在國內任何指標性的美術館，而是在國立台灣博物館鐵道部園區內3個小展間，推出一項名為「走揣・咱的所在」的陳澄波百三特展；雖沒有美術館高規格的漂亮空間，但陳澄波基金會仍端出8件原作，與台博館的自然史典藏進行對話，今日舉辦開幕典禮。

策展團隊在看過陳澄波的畫以後，所畫下的田調插圖，插圖同時提供陳澄波畫作裡的線索，並作爲展場中畫作與博物學的橋樑，是一種田野筆記的概念。（記者凌美雪攝）策展團隊在看過陳澄波的畫以後，所畫下的田調插圖，插圖同時提供陳澄波畫作裡的線索，並作爲展場中畫作與博物學的橋樑，是一種田野筆記的概念。（記者凌美雪攝）

陳立栢被問及策劃此次展覽的動機時表示，2014年時，為替先人平反並重現藝術風采，他大力籌辦「陳澄波百二東亞巡迴大展」，於台南、 北京、上海、東京、台北5大城市，站站數以十萬計人潮的風光，但在那之後，他卻感到無比失落，內心無數次想著「到底留下什麼？我自己覺得檢討不出來。」

「走揣・咱的所在」共展出8件陳澄波油畫原作，圖右為作品〈農家〉，1934，91x117公分。（記者凌美雪攝）「走揣・咱的所在」共展出8件陳澄波油畫原作，圖右為作品〈農家〉，1934，91x117公分。（記者凌美雪攝）

陳立栢說，從陳澄波的生平、歷練及圖像等去追尋，一般講陳澄波都會想到228，「這點我們絕對不排斥，但我們很努力讓它變成陳澄波生命脈絡裡面的一個逗點。」陳立栢說，重點是他的整個藝術生命，是不是可以在逗點之後往下再延續？這個是我們追求的目標。」身為陳澄波的後代，「不希望他永遠被釘在228的十字架上。」

為228平反，在政治層面，是政府應該要努力去解決的，「我們的使命就是以一個藝術家的觀點來看，他這麼愛他的故鄉。他很多作品都很努力在追求他自己的identity（身分），到底有沒有找到，因為我沒有碰過他，不知道。」陳立栢說，他過去總是看父親整理祖父留下的作品，後來他才發現，答案就在畫作裡。

展間中央是一張擺滿科學儀器與標本的桌子，畫家與科學家都是拿著放大鏡四處「走揣」關照著自己生長的這片土地。（記者凌美雪攝）展間中央是一張擺滿科學儀器與標本的桌子，畫家與科學家都是拿著放大鏡四處「走揣」關照著自己生長的這片土地。（記者凌美雪攝）

陳立栢發現過去旅外30年，想著如何介紹自己的故鄉、表達屬於台灣的精神，最後竟然在阿公畫作中找到答案，陳立栢說，這塊土地需要更多人去關注它的幸福度，他的遺跡帶來的幸福感到底在哪裡？陳立栢也於展覽序言裡說道，「走揣・咱的所在」與其說是特展名稱，不如把它當成一張討論公共議題的邀請卡，邀請大家藉著陳澄波的油畫作品，觀見腳下的母土，這個自然力、地理性永續祝福的「所在」!

展場中也利用畫作放大輸出領人「走揣」讓畫家決定「值得描寫的瞬間」。（記者凌美雪攝）展場中也利用畫作放大輸出領人「走揣」讓畫家決定「值得描寫的瞬間」。（記者凌美雪攝）

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