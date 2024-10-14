好炫！「保麗龍」也能這樣玩 義大利馬戲鬼才12月來台秀神技

義大利當代馬戲鬼才安德里亞．薩魯斯特透過特殊手法，讓輕盈的保麗龍在舞台上隨之起舞。（©Darragh McLoughlin，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心舉辦的「第2屆馬戲節」，邀集台灣、法國、義大利等國家的5組馬戲表演團隊，以戲劇、物件、舞蹈等表演形式結合馬戲，於12月7日至29日，在北藝中心登場。

常見的保麗龍，在安德里亞．薩魯斯特里手中成為敘事道具。（©Milan Szypura，北藝中心提供）

北藝中心表示，今年5檔作品中，包含2檔國外作品，分別是法國當代馬戲團體「銀河集會」帶來的作品《超展開》，以及義大利當代馬戲新星安德里亞．薩魯斯特里（Andrea Salustri）的《保麗龍》；3檔國內馬戲團體的新作，包括FOCA福爾摩沙馬戲團的《虛缺號》、導演洪唯堯的《落地前六釐米》、以及北藝中心邀請陳武康和周伶芝擔任創作概念，與演員王健銘、朱宸祐、吳政穎、陳宥任和黃翊共同創作的作品《身為問題兒童的我，從一出生就成為這個美好世界的慢性病》。

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2024馬戲節將於12月7日至29日登場。（北藝中心提供）

特別的是《保麗龍（Materia）》來自義大利的當代馬戲新星安德里亞．薩魯斯特里（Andrea Salustri）的作品，透過特殊的手法讓保麗龍看起來有了生命，可以表演、跳舞，隨著表演者的想法移動，視覺效果驚奇。安德里亞表示，保麗龍的輕盈與不穩定，令他看見無限的可能性，他也將此視為一種挑戰和探索，「最有趣的部分不是使用保麗龍做什麼技巧，而是保麗龍本身能做什麼技巧。」演出中保麗龍將會形同「舞者」，以圓、片狀、顆粒等不同型態展示各種「舞姿」，而且能透過現場收音器材，聽見「保麗龍舞者」的聲音。節目詳詢OPENTIX生活網以及北藝中心官網。

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