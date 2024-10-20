自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】紙風車368第三輪永續啟航首演 蕭美琴：期盼讓台灣藝術扎根永續

2024/10/20 05:30

開演前天空下起雨，工作人員現場發起雨衣，仍澆不熄民眾進場等待的熱情。（記者董柏廷攝）開演前天空下起雨，工作人員現場發起雨衣，仍澆不熄民眾進場等待的熱情。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程第三輪「永續啟航」於昨（19）日晚間6時半，在兩廳院藝文廣場前啟航首演，劇團特別演出以譚醫師為台灣奉獻一生的故事改編成的《後山天使》，以及特別版《台灣幻想曲》等。副總統蕭美琴、文化部長李遠、台東基督教醫院創辦人「譚爸爸」譚維義等人皆出席。文化部長李遠昨天也特別在金鐘獎典禮前帶了6盒蛋塔（共66個）前來，象徵六六大順。

紙風車劇團的老虎遊行充滿嘉年華氣息，讓觀眾為之瘋狂。（記者董柏廷攝）紙風車劇團的老虎遊行充滿嘉年華氣息，讓觀眾為之瘋狂。（記者董柏廷攝）

儘管5點起便下起大雨，工作人員拿出備好的雨衣，發送給現場民眾，正式演出時大雨漸小，現場備有6千多張椅子全部滿座，場外的民眾仍持續進場。

唐吉軻德演員遊行與觀眾互動。（記者董柏廷攝）唐吉軻德演員遊行與觀眾互動。（記者董柏廷攝）

副總統蕭美琴致詞時表示，「感謝紙風車18年來匯聚民間力量，克服偏遠地區藝術資源匱乏的困難，把表演藝術帶到全國每個鄉鎮，沒有遺漏任何一個鄉鎮的孩子。走了台灣兩輪。此次再次啟動第3輪『永續啟航』，期盼未來能讓台灣孩子跟世界接軌，讓台灣藝術扎根永續。」

李遠提及，「｢過去紙風車劇團出去表演時，會親自帶團，去年才去過金門、澎湖和許多學校表演反毒劇，有時候就是用送零食去探視。」同時，因為有紙風車劇團演出的經驗，他已經開始構想要再多培養其他各式各樣傳統的和現代的兒童劇團。

紙風車基金會創辦人暨總編導李永豐受訪時表示，看到現場滿滿人潮，沒有因為雨勢減少，感到驚喜，也將會以新的作品呈現給偏鄉，「面對不同時代，就需要推出不同創作。對於手機時代的小朋友來說，現場演出如同我們以前的廟會一般，相信可以帶給他們很好的童年記憶。」

昨天紙風車演出，讓現場觀眾看得非常感動，觀眾張小姐說，下午1點就帶著女兒來看彩排，「女兒之前看過一次，今天相約同學朋友一起來觀賞。」李小朋友則說雖然第一次看，但覺得「很驚奇、很喜歡」，除了遊行唐吉訶德打惡龍的部分、也認識了許多台灣故事，「覺得好笑，演員很厲害，我要給他們拍拍手。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應