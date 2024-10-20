【藝術文化】紙風車368第三輪永續啟航首演 蕭美琴：期盼讓台灣藝術扎根永續

開演前天空下起雨，工作人員現場發起雨衣，仍澆不熄民眾進場等待的熱情。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程第三輪「永續啟航」於昨（19）日晚間6時半，在兩廳院藝文廣場前啟航首演，劇團特別演出以譚醫師為台灣奉獻一生的故事改編成的《後山天使》，以及特別版《台灣幻想曲》等。副總統蕭美琴、文化部長李遠、台東基督教醫院創辦人「譚爸爸」譚維義等人皆出席。文化部長李遠昨天也特別在金鐘獎典禮前帶了6盒蛋塔（共66個）前來，象徵六六大順。

紙風車劇團的老虎遊行充滿嘉年華氣息，讓觀眾為之瘋狂。（記者董柏廷攝）

儘管5點起便下起大雨，工作人員拿出備好的雨衣，發送給現場民眾，正式演出時大雨漸小，現場備有6千多張椅子全部滿座，場外的民眾仍持續進場。

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唐吉軻德演員遊行與觀眾互動。（記者董柏廷攝）

副總統蕭美琴致詞時表示，「感謝紙風車18年來匯聚民間力量，克服偏遠地區藝術資源匱乏的困難，把表演藝術帶到全國每個鄉鎮，沒有遺漏任何一個鄉鎮的孩子。走了台灣兩輪。此次再次啟動第3輪『永續啟航』，期盼未來能讓台灣孩子跟世界接軌，讓台灣藝術扎根永續。」

李遠提及，「｢過去紙風車劇團出去表演時，會親自帶團，去年才去過金門、澎湖和許多學校表演反毒劇，有時候就是用送零食去探視。」同時，因為有紙風車劇團演出的經驗，他已經開始構想要再多培養其他各式各樣傳統的和現代的兒童劇團。

紙風車基金會創辦人暨總編導李永豐受訪時表示，看到現場滿滿人潮，沒有因為雨勢減少，感到驚喜，也將會以新的作品呈現給偏鄉，「面對不同時代，就需要推出不同創作。對於手機時代的小朋友來說，現場演出如同我們以前的廟會一般，相信可以帶給他們很好的童年記憶。」

昨天紙風車演出，讓現場觀眾看得非常感動，觀眾張小姐說，下午1點就帶著女兒來看彩排，「女兒之前看過一次，今天相約同學朋友一起來觀賞。」李小朋友則說雖然第一次看，但覺得「很驚奇、很喜歡」，除了遊行唐吉訶德打惡龍的部分、也認識了許多台灣故事，「覺得好笑，演員很厲害，我要給他們拍拍手。」

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