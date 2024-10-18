【藝術文化】紙風車368「永續啟航」週末啟動 譚爸爸親赴排練場探班

《後山天使》總編導李永豐（中）特別向譚爸爸（右）致謝。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕正為「368鄉鎮市區兒童藝術工程」第3輪首演密集排練的紙風車，昨日在排練場見到久違的「譚爸爸」，雖然是預先安排好的「探班」記者會，團員們還是既激動又感動，接下「譚爸爸」帶來的麥穗，一起祈禱週六天氣大好，讓更多孩子順利到兩廳院廣場觀賞戶外演出。

譚爸爸和《後山天使》演員合影。（紙風車提供）

「368」第3輪「永續啟航」將於本週從台北出發，為表達對紙風車的支持，人稱「譚爸爸」的後山天使譚維義醫師，不畏高齡95歲，特別從美國再度飛來台灣。昨天到排練場探班，劇團特別演出幾段以譚醫師為台灣奉獻一生的故事改編成的《後山天使》，譚維義看完激動地說，「我想起很多美好的回憶，讓我一邊想哭，一邊又想笑。」

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李永豐（中間4位左起）、Anna、譚爸爸及紙風車團長任建誠，和演員一起大喊「加油」。（紙風車提供）

譚維義回憶自己初到台灣時並沒想過會在台灣待這麼久，「我在這裡度過非常好的時光，很高興你們願意對一個老人那麼好，讓我有機會再回來。」他還說，如果妻子譚秀麗不是在4年前過世，一定也會想回來。這次陪伴譚維義返台的是外孫女Anna，看完《後山天使》頻讚劇中扮演媽媽和舅舅的人偶，「實在太可愛了」。

談到即將啟程的第3輪，譚維義說，紙風車到各個鄉鎮免費演出是做好事，做好事的人只要全心信靠，就能勇往直前。紙風車創辦人李永豐則說，「我常覺得一個外國人都可以為台灣這樣奉獻，台灣人更應該要更愛這塊土地。台灣孩子的未來，該由我們自己來守護。」

李永豐說，第3輪首演特別呈現《後山天使》，就是希望更多人知道譚爸爸的精神，一起來照顧台灣的孩子。希望大家週六晚上6點以後，都到兩廳院藝文廣場觀賞，一起為368「永續啟航」攜手前行。

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