【藝術文化】紙風車反毒戲劇工程12年達成1,000場 企業感動：會一直支持下去

「紙風車青少年反毒戲劇工程」第1,000場，昨天在台北士林國小完成。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車青少年反毒戲劇工程」昨（25）日在台北士林國小舉行第1,000場次巡演，適逢暑假前夕，教育部次長林騰蛟、法務部主秘繆卓然、北市教育局學務校安室主任黃國忠、兆豐銀行文教基金會董事長雷仲達及紙風車文教基金會創辦人李永豐、執行長張敏宜與任建誠等人，都出席共同宣誓反毒決心，期盼學子們在暑假期間更提升反毒的意識。

昨天的演出加入唐吉軻德角色，象徵反毒持續向前走的精神。（記者凌美雪攝）

「紙風車青少年反毒戲劇工程」自2012年啟動，12年來累積1,000場次，共931所國中小，累積逾61萬名學生觀賞，主要場次8成來自民間募款，超過700個企業及熱心人士贊助。其中，兆豐銀行文教基金會自2013年起到昨天，共贊助100場，基金會董事長雷仲達喊話：只要紙風車反毒工程持續往前走，基金會就會一直支持下去，並擴大贊助經費，期待以民間的力量，加速將反毒種子扎根在孩子的心中。

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「紙風車青少年反毒戲劇工程」教導學子們提高警覺，分辨特殊造型及偽裝糖果樣式的新興混合型毒品。（記者凌美雪攝）

根據聯合國毒品與犯罪辦公室出版的〈2023年世界毒品報告〉指出，青年仍是最容易沾染毒品的群體；而據法務部資料統計指出，自2018年至2022年間，施用毒品受刑人再犯率為31.1％，長期施用毒品會導致大腦功能失調，進而衍生許多傷害性的行為問題，一個人吸毒、戒毒不僅影響個人身心健康，所衍生的社會成本更難以估量。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，毒品就像溫水煮青蛙一樣，讓大家無法提高警覺進而上癮，紙風車12年來堅持為台灣孩子反毒，卻仍有2千多所學校、上百萬學子未看過反毒演出。因此，昨天特別加入象徵為了孩子堅持向前走的精神人物唐吉軻德，代表紙風車持續走下去的決心。

教育部次長林騰蛟表示，教育部面對毒品是「零容忍」，暑假即將到來，如何教導學子們提高警覺，並保護學子們免於毒品危害是非常重要的，紙風車用戲劇將反毒反詐騙的觀念傳達給大家，期盼大家都能拒絕毒品的誘惑，追求幸福健康的人生；法務部主秘繆卓然則勉勵學生們，除加強反毒意識，未來也能成為反毒的小尖兵。

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