向台南林百貨取經！ 歷史建築「原雲林縣警局」將活化

現斗六警分局是雲林縣定歷史建築「原雲林縣警察局」，已有74年歷史。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕歷史建築「原雲林縣警察局」現為斗六警分局，1950年建立至今，是典型官署建築。縣府在原「祥瑞大樓」現址正興建新大樓，預定明年落成啟用搬遷。為讓歷史建築得以利用，縣府推動活化計畫擬將「原雲林縣警局」結合文史展示及商店展售模式，賦予新生。雲林縣文觀處長陳璧君表示，現細部規劃設計已完成，正積極向中央爭取經費，待明年人員搬遷後便能立即啟動修復工程。

斗六警分局新大樓將於明年11月落成，人員也將搬遷至此，現工程進度逾50％。（記者李文德攝）

「原雲林縣警察局」位於斗六市中山路上，是當時縣長曾紀文任內所改建，其前身為斗六區署及警察所。整體建築風格屬現代主義，呈現日式洋樓風味，是保存著二戰時期後衙署建築特色，前棟的磚造與木構形式，是警政廳舍建築原型代表，見證斗六地區警政發展沿革。後棟建築是1972年建造的格子梁建築。前棟於2019年認定為雲林縣歷史建築。

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隨著斗六分局新大樓工程進行，人員搬遷後如何活用原雲林縣警局空間就引人好奇。陳璧君表示，這棟歷史建築有2層樓，但其建築本體及附屬空間土地面積大約2481.82平方公尺，加上後方附屬空間1425平方公尺，總建物面積大約跟台南林百貨差不多。且雲林現無連鎖百貨公司，但有雲林良品、雲創點睛等品牌，如能善用空間，將此地做為「具在地文化」百貨公司也更有特點。

陳璧君指出，為更了解活化經驗，縣府日前還到台南林百貨交流取經，由台南市長黃偉哲率領市府團隊、林百貨總經理陳慧姝等接待，交換經驗。甚至她也力邀林百貨經營團隊也能到雲林營運。

陳璧君表示，此地未來將結合文史展示及商店展售模式，賦予建築新生命，現被列為歷史建築的前棟，細部規劃設計已大致定稿，後棟雖不具文資身分，但擬採OT方式經營。現積極向中央爭取修復經費，待斗六警分局人員搬遷後，便可啟動工程。

雲林縣警察局表示，現斗六分局新大樓工程進度已逾50％，預計明年11月落成啟用，屆時包含內勤、偵查隊等共107人皆會搬遷過去。

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