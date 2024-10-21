送別文壇永遠的母親 作家聶華苓百歲逝世

1966年冬，聶華苓（中）赴芝加哥參加全美詩人大會，與瘂弦（左） 保羅・安格爾（右）合影。（圖片翻攝自《文訊》臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕《文訊》出版社今（21日）晚以「送別文壇永遠的母親」為題，發布作家聶華苓（1925~2024）辭世的消息指出：「即將滿百歲的資深作家聶華苓，台北時間今天（10月21日）下午3點半在愛荷華家中過世，消息是由次女王曉藍告知。」國藝會董事長、作家林淇瀁也幾乎同步在臉書貼文說明，晚間收到王曉藍簡訊：「我媽媽昨天深夜（美國時間）走了，走得很安詳，沒有太多的痛苦。」林淇瀁表示，雖然之前已得知聶華苓的病況，但收到訊息仍感到震驚。

聶華苓與丈夫保羅‧安格爾於家中合照。（國立臺灣文學館提供）

《文訊》指出，「聶華苓1925年出生於武漢，畢業於南京中央大學外文系，1949年抵台定居，並從事創作。1960年加入雷震創辦的《自由中國》半月刊擔任藝文版主編，直至該刊被迫停刊。」1963年與訪華的保羅・安格爾（PaulEngle）於酒會相識，受其邀請赴美訪問，隔年即定居美國，任教於愛荷華大學，兩人於1971年結婚，並於1967年創辦愛荷華大學「國際寫作計劃」，集結來自世界各地的作家，包括中國的莫言、王安憶、殘雪等人，台灣的瘂弦、王禎和、商禽、陳映真、向陽（林淇瀁）、楊青矗、吳晟等人，甚或是日本的芥川賞得主柴崎友香、土耳其的諾貝爾文學獎得主奧罕‧帕慕克（Ferit Orhan Pamuk）等，迄今已有70多個國家、超過千位作家，因此計畫能與世界各地作家交流。也因此被眾多作家譽為「文壇永遠的母親」、「世界文學組織之母」。

請繼續往下閱讀...

林淇瀁於臉書悼念聶華苓，圖為1989年9月聶華苓回台，詩人瘂弦與林淇瀁、方梓前往她下榻的旅館拜訪，謝三泰攝影。（翻攝自林淇瀁臉書）

聶華苓著有《失去的金鈴子》、《桑青與桃紅》、《千山外，水長流》、《三輩子》等20餘部作品，文類包括小說、散文、翻譯。小說《桑青與桃紅》英文版於1990年獲頒「美國書卷獎「（American Book Award）；2012年，香港導演陳安琪推出傳記電影《三生三世聶華苓》紀錄其傳奇的文學人生。

林淇瀁提到，聶華苓「曾在回憶錄《三生三世》中形容自己走過的是『三輩子』的人生，其中最驚心動魄的是在台灣的《自由中國》階段，最燦爛歡喜的是在美國的愛荷華國際寫作計畫階段。她的一生對文學忠誠奉獻，對來自台灣的作家真摯疼惜。我曾以『一棵蒼勁美麗，有情的樹』形容她的人格特質，今晚追憶自1985年與她結緣的過往，更感不捨。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法