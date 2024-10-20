高雄最「霹靂」的演唱會撼動高流 陳其邁:數位科技讓布袋戲更活潑

「霹靂盛典」音樂劇融合互動元素深受戲迷擁戴。（經發局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕霹靂史上最盛大、最華麗的演唱會「霹靂盛典」，昨、今兩天震撼高雄流行音樂中心；高雄市長陳其邁也親臨其中，驚嘆數位科技的運用，讓布袋戲的展現更加活潑。

「霹靂盛典」音樂劇撼動高流。（經發局提供）

「霹靂盛典」由霹靂國際與華貴娛樂主辦，在數位發展部數位產業署和高市經濟發展局支持下，融合傳統戲曲與科技體驗，結合霹靂百位霹靂巨星及八大霹靂歌手，超華麗的演出陣容，運用科技打造4D沉浸式全新舞台，吸引爆滿霹靂戲迷前往朝聖。

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「霹靂盛典」吸引爆滿霹靂迷。（經發局提供）

主辦單位說明，「霹靂盛典」透過5G通訊以及新興科技的整合，運用LED視訊、AI調音、香氛科技環控等技術，呈現戲偶和真人演出的4D沉浸式舞台盛宴；外場的「文化科技體驗嘉年華」更有江湖俠聲、魔鏡、無極化身、幻偶現蹤4種創新科技，提供個性化角色配音、動態數位分身、AI生成化角色、虛實整合Q偶互動等體驗。

高雄市長陳其邁（左2）、數位發展部數位產業署副署長陳慧敏（右2）、霹靂國際多媒體副總經理黃文姬（右1）、經發局長廖泰翔（左1）到場支持「霹靂盛典」。（經發局提供）

市長陳其邁表示，近年來高雄市積極投入大量資源，致力將亞洲新灣區打造成5G科技的示範區，利用智慧科技導入文化創意領域，與台灣在地經典傳統文化「霹靂布袋戲」合作。

這次一同推出「文化科技體驗嘉年華」，藉由數位科技的運用，讓布袋戲的展現更顯活潑、生動及增添趣味性，傳統文化的保存，以更新的姿態延續傳承，也是文化產業界與高雄市政府共同努力推動的方向，這樣的傳統戲曲與科技結合音樂盛會，為高雄市民帶來耳目一新的感官饗宴，促進文化科技落地高雄。

霹靂史上最大演唱會集結粉絲齊聚高雄。（經發局提供）

霹靂國際多媒體董事長黃文章表示，「霹靂盛典」是霹靂36年來史上第一次的大型售票演唱會，本次演唱會為霹靂第一男主角清香白蓮素還真，史上首度49種造型一次同台，更集結了素還真、一頁書、葉小釵等百位霹靂巨星，加上布袋戲傳奇歌姬-西卿、金曲歌王-荒山亮以及霹靂音樂總監-風采輪等8位霹靂歌手共同攜手演出，還有獨創布袋戲文化科技體驗，要讓所有的戲迷朋友們透過5G、AI科技，體驗前所未有的感官享受。

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