自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

高雄最「霹靂」的演唱會撼動高流 陳其邁:數位科技讓布袋戲更活潑

2024/10/20 19:08

「霹靂盛典」音樂劇融合互動元素深受戲迷擁戴。（經發局提供）「霹靂盛典」音樂劇融合互動元素深受戲迷擁戴。（經發局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕霹靂史上最盛大、最華麗的演唱會「霹靂盛典」，昨、今兩天震撼高雄流行音樂中心；高雄市長陳其邁也親臨其中，驚嘆數位科技的運用，讓布袋戲的展現更加活潑。

「霹靂盛典」音樂劇撼動高流。（經發局提供）「霹靂盛典」音樂劇撼動高流。（經發局提供）

「霹靂盛典」由霹靂國際與華貴娛樂主辦，在數位發展部數位產業署和高市經濟發展局支持下，融合傳統戲曲與科技體驗，結合霹靂百位霹靂巨星及八大霹靂歌手，超華麗的演出陣容，運用科技打造4D沉浸式全新舞台，吸引爆滿霹靂戲迷前往朝聖。

「霹靂盛典」吸引爆滿霹靂迷。（經發局提供）「霹靂盛典」吸引爆滿霹靂迷。（經發局提供）

主辦單位說明，「霹靂盛典」透過5G通訊以及新興科技的整合，運用LED視訊、AI調音、香氛科技環控等技術，呈現戲偶和真人演出的4D沉浸式舞台盛宴；外場的「文化科技體驗嘉年華」更有江湖俠聲、魔鏡、無極化身、幻偶現蹤4種創新科技，提供個性化角色配音、動態數位分身、AI生成化角色、虛實整合Q偶互動等體驗。

高雄市長陳其邁（左2）、數位發展部數位產業署副署長陳慧敏（右2）、霹靂國際多媒體副總經理黃文姬（右1）、經發局長廖泰翔（左1）到場支持「霹靂盛典」。（經發局提供）高雄市長陳其邁（左2）、數位發展部數位產業署副署長陳慧敏（右2）、霹靂國際多媒體副總經理黃文姬（右1）、經發局長廖泰翔（左1）到場支持「霹靂盛典」。（經發局提供）

市長陳其邁表示，近年來高雄市積極投入大量資源，致力將亞洲新灣區打造成5G科技的示範區，利用智慧科技導入文化創意領域，與台灣在地經典傳統文化「霹靂布袋戲」合作。

這次一同推出「文化科技體驗嘉年華」，藉由數位科技的運用，讓布袋戲的展現更顯活潑、生動及增添趣味性，傳統文化的保存，以更新的姿態延續傳承，也是文化產業界與高雄市政府共同努力推動的方向，這樣的傳統戲曲與科技結合音樂盛會，為高雄市民帶來耳目一新的感官饗宴，促進文化科技落地高雄。

霹靂史上最大演唱會集結粉絲齊聚高雄。（經發局提供）霹靂史上最大演唱會集結粉絲齊聚高雄。（經發局提供）

霹靂國際多媒體董事長黃文章表示，「霹靂盛典」是霹靂36年來史上第一次的大型售票演唱會，本次演唱會為霹靂第一男主角清香白蓮素還真，史上首度49種造型一次同台，更集結了素還真、一頁書、葉小釵等百位霹靂巨星，加上布袋戲傳奇歌姬-西卿、金曲歌王-荒山亮以及霹靂音樂總監-風采輪等8位霹靂歌手共同攜手演出，還有獨創布袋戲文化科技體驗，要讓所有的戲迷朋友們透過5G、AI科技，體驗前所未有的感官享受。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應