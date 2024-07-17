【藝術文化】百位霹靂巨星發出召集令 霹靂盛典10月登場7/27手刀搶票

霹靂集結素還真、一頁書、葉小釵等百位布袋戲巨星，將於10月19、20日兩天在高行流音中心舉辦大型售票演唱會。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕霹靂集結素還真、一頁書、葉小釵等百位布袋戲巨星發出武林召集令，將於10月19、20日兩天在高行流音中心舉辦大型售票演唱會，並打造全新4D沉浸式舞台，是霹靂迷必須朝聖的大型盛典。

霹靂國際多媒體董事長黃文章表示，「霹靂盛典」是霹靂36年來首度舉辦的大型售票演唱會，集結素還真、一頁書、葉小釵等百位霹靂巨星，加上布袋戲傳奇歌姬西卿、金曲歌王荒山亮等8位霹靂歌手，素還真更是史上首次以49種造型登台，致敬經典戰役LIVE現場重現，保證是全明星級的嘉年華文化科技體驗。

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荒山亮也在發布記者會上感性喊話，指自己的歌手生涯就是從霹靂開始，一首〈英雄無名〉讓他展露頭角，受到廣大戲迷歡迎；霹靂36年來推出過4千6百多首歌曲，每首都是經典，這次演唱會中選出的表演歌曲，更是精典中的經典，絕對不容錯過。

除了霹靂巨星及歌手大集結外，此次在演唱會場外，還運用AI技術打造5G、AR、真人3D等各種創新技術的市集，讓戲迷能與霹靂偶像同框互動，盡情享受滙集影、音、體、食等各式文創精華的「霹靂盛典」；此次霹靂盛典演唱會將於7月27日中午12點在ibon開賣，票價從1,800元至5,600元，數量有限，霹靂迷可把握機會搶票。

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