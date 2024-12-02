台藝館研習班聯展登場 劉美芳水墨畫作品〈達摩〉、〈貴妃醉酒〉亮相

「國立台灣藝術教育館研習班聯展」即日起至12月11日展出。（劉美芳提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員劉美芳5歲時便拿起畫筆，對畫畫充滿濃厚興趣，這份從小根植於心中的藝術愛好，成為她在政治工作之外的重要心靈寄託。近日她在「國立台灣藝術教育館研習班聯展」展示2幅水墨畫作，分別為〈達摩〉與〈貴妃醉酒〉。

新北市議員劉美芳（右）師承當代水墨畫大師王愷。（劉美芳提供）

本次聯展由當代水墨畫大師王愷策展，王愷長期致力於中國水墨畫的創作和傳承，尤其在水墨人物畫領域成就卓越，以獨特的筆法和墨韻，創造出兼具現代感和傳統韻味的水墨人物作品，不僅傳承中國古老的水墨畫技法，更賦予當代的文化內涵，將人物畫的表現拓展到更多層次，為水墨畫注入新的生命。

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新北市議員劉美芳5歲開始拿起畫筆，對畫畫充滿濃厚興趣。（劉美芳提供）

王愷指出，〈達摩〉這幅作品將人物外形的描繪與深邃的禪理巧妙結合，希望觀者在筆觸之間，感受到達摩大師的精神內涵，劉美芳對於達摩形象的塑造，並非單純的外在表現，而是要透過畫作傳遞達摩的靜謐與深邃，呈現禪意的境界。另一幅〈貴妃醉酒〉表現中國戲曲人物的柔美與豪放，透過水墨的線條和渲染，讓人物的神韻栩栩如生。

劉美芳說，她跟隨王愷學習水墨畫約3年左右，自己從小就喜歡畫畫，包括油畫、水墨都有接觸，有陣子嘗試水彩畫，畢竟擔任民意代表非常忙碌、壓力大，畫畫就當成紓壓、放鬆心情的管道。

本次展覽在台北市南海路植物園內的國立台灣藝術教育館舉行，展期至12月11日，展覽內容豐富，除了劉美芳的2幅畫作，還囊括王愷與其他學員們的精采作品。

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