【藝術文化】工藝中心工藝行旅啟航 百條路線認識工藝新風貌

「工藝行旅」將以不同工藝主題設計出100條路線。 （工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）主辦的「六五工藝節」系列活動即日起至6月10日登場。其中重要活動之一的「工藝行旅」，以文化與工藝為主題路徑，陸續推出工藝行旅計100條路線，如萬大流域織品走讀、牧野荒耕山林學校竹弓工作坊、花蓮月桃纖維設計等，尋訪台灣各地風俗、文化特色景點，認識工藝的多元風貌。同時邀請20名自媒體創作者參加「工藝行旅首發團」活動，以工藝帶路人視角，引領民眾探訪工藝師工作室、傳統工藝民俗、工藝文創產業。

台灣工藝研究發展中心舉行「工藝行旅首發團」啟動，工藝中心主任陳殿禮（前排右2）邀請自媒體創作者吳鳳（前排右3）等人擔任工藝行旅帶路人。 （工藝中心提供）

工藝中心主任陳殿禮表示，該中心將結合工藝產業、觀光旅宿等多元通路，以不同在地工藝路徑與工藝旅遊軸帶跨域串聯工藝文化消費；同時，將隨著「工藝遶境」的行腳，陸續在全台北、中、南、東地區推出百條路徑，並藉由「活工藝、工藝活」倡議精神帶動更多消費需求活絡產業，讓工藝重新被激活，促進台灣工藝產業發展，實踐工藝精神。

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早在1937年，台灣工藝之父顏水龍便搭火車從基隆出發，跑遍全台各地參觀民間工藝生產情形，進行台灣工藝產業田野調查，為台灣工藝產業推廣奠定良好基礎。工藝中心銜續此精神，規畫工藝行旅將工藝融合生活體驗美學，打造以工藝為核心的深度文化旅遊路徑，結合工藝體驗、文化景觀、自然風土、在地美食物產、地方資源與人文。活動詳詢工藝中心官網或官方臉書。

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