【藝術文化】內惟藝術中心好好吃飯展 何景窗為吃飯寫情詩

何景窗細數高雄的特色美食與地點，以具有個人風格的字體進行創作。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／高雄報導〕內惟藝術中心主辦的「好好吃飯──呷飯ipad手機」展，由蔡乙甄擔任策展，邀請6組藝術家與團隊，包含何景窗、徐均育、陳向榮、顏妤庭、「EAT達文西3.0」創作團隊、「料理職人的餐桌」等，探討餐桌間飲食習慣的文化與藝術，展期至明年1月5日。

內惟藝術中心表示，隨著經濟型態改變，飲食習慣從溫飽到巧食。傳統3大節日：春節、端午、中秋，更以團圓為核心出發，發展出不同的吃食習俗，並兼具社交、溝通、聯絡感情等功能，「飯局可以是政治，也可以是交際，更可以是意在言外的比拚與輸贏。」

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其中，何景窗在內惟藝術中心的大片落地窗景上，以具有個人風格的書法字體「為吃飯寫下一首情詩」，挑選高雄的特色地名與名產為創作主體，讓字體的光影隨著不同時段陽光的照射，有不同的意趣，她受訪時提及，「細數高雄的特色美食像是一個考題，難以取捨。書法創作的過程，的確是需要在不同的地名與名產字的量體間，抓字的比重。因此透過不同的顏色吻合名產的原色，讓不同色調的書法字體跳出顏色框架，在閱讀上更有食欲。」

甫獲「113年全國美術展」雕塑類金獎的徐均育，利用紅銅線勾勒出兒時與家人們吃飯的回憶，以及觀察到的人間情景，〈我沒有藏遙控器〉具現其小時候將電視遙控器藏起來，被父親發現後，抓出來責問的場景。

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