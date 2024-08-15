【自由副刊．極短篇】 鄭宇翔／彩虹落地

圖◎小川

◎鄭宇翔 圖◎小川

林鈺雄不知道是誰打來的，沒有來得及確認，電話那邊就說：爸，我想告訴你，我喜歡男生。

他沒有反應過來。電話說，你應該有猜到吧。他說，我不知道。電話重複說，我以為你知道。林鈺雄重複說，我不知道。電話說，現在你知道了。他說，好。接著電話就掛斷了。耳朵聽著機器的沉默，林鈺雄感覺還想要說些什麼的，不過跟機器說話沒有意義。

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兒子後來沒有再打電話，他們住在不同的城市，平常不會見面。林鈺雄無法理解，為什麼突然要說明這件事，不說也沒有影響，他從來不會干涉別人的生活。林鈺雄有點懷疑，兒子只是要讓他尷尬，不要父親退休後，找藉口搬過去跟他住。沒關係，他想，不管怎樣他都愛自己的兒子。不過對兒子的愛，他以前不需要反覆拿出來想。

林鈺雄知道自己老了，他已經承認了這件事。半夜起床上廁所，來不及重新睡著以前，過往的事情最容易來打擾。

他不害怕寂寞，可是他感覺回憶起的每一個人對他都有抱怨。他猶豫要不要跟前妻討論，她可能什麼都不知道，或者無知的一直是自己。不過林鈺雄可以預見會聽見什麼話：你的心都在外面，不陪著小孩長大，難怪他變這樣！她會指責她的前夫，可憐她的兒子。但是男人們要的不是這些，他們沒有什麼錯的，林鈺雄在心裡面為他們辯護著。

林鈺雄想打電話給兒子，問問他最近的生活，可是又擔心會搞砸。他安靜地等待恰當的時機點。後來幾年開始有同志結婚的新聞，電視有報導，辦公室的同事們有意見。他們的話題林鈺雄非常清楚，他們永遠不滿意的，就是政府的施政，學校的教育，鄰居的品德，夏天的熱與冬天的冷。他其實沒有認真想過，自己到底是支持還是反對，把每件事情都想得太深刻，難免會傷感。

一個很普通的下午，林鈺雄聽說事情已經確定。男人和男人，女人和女人，以後一樣可以結婚。這件事沒有引發他的道德疑慮，他的心裡已經準備好接受了，他一樣工作，準時下班，穩重地走出閒言碎語的辦公室。

林鈺雄大部分的人生都走在一樣的道路上，他以前感覺世界是僵硬陳舊的，自己年輕有活力，然後他讀書工作結婚生子，現在一回神，發現時代往前走，年老的變成自己，外面的世界反而每一天更年輕一點。

他很久沒有想念起兒子了。

回家的公車搖搖晃晃，傍晚的天色暗淡，車燈閃爍，林鈺雄注視著眼前流逝的一切。路線經過青島東路的時候，他看見那裡人潮洶湧，明豔的彩虹旗幟抓走了他的目光。他想起看過的新聞，電視裡面的遊行集會，吵雜的口號和模糊的臉，車輛繼續向前開，他抬手按了下車鈴。

林鈺雄忽然的衝動，想親眼看看這些人，他往回走到青島東路。一路上忍不住東張西望，其實他自己知道不可能，但是說不定，剛好就在這裡碰見兒子呢？

在路口轉角處，有人遞了一支彩虹旗給他。他順手拿了那支小旗子。這麼具體拿在手上，感覺有點尷尬，他在意起別人的眼光。可是這條路上所有地方都是彩虹，彷彿剛才有一場燦爛的雨往人間灑落，彩虹在人們身上，在臉孔，在緊緊握住的手中。

林鈺雄的記憶被照亮，他這時候明確地想起來，在兒子電話掛斷以前，當時想要說的應該是：沒關係，你好好過日子就好。

在彩虹落地的地方，正確的時機點到了。林鈺雄甚至感覺，要傳達一個人的愛也不是困難的事情，只要他說出來。他拿出手機，可是不小心弄掉了手裡的小旗子，他馬上蹲下去撿，再站起來的時候，他遲疑了。這麼一瞬間，他忽然明白時間已經錯過了。

他最後還是沒有打電話，因為在停止哭泣以前，林鈺雄沒有辦法好好說話。

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