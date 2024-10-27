【藝術文化】伊果‧皮凱森與台灣絃樂團 不散的友誼音樂會

伊果‧皮凱森是當今最卓越且最受歡迎的獨奏家之一。（台絃提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕來自傳奇音樂家族的俄裔美籍小提琴家伊果‧皮凱森（Igor Pikayzen），將首度在台舉辦獨奏會，並與台灣絃樂團合作，展現30年「不散的友誼」。

林暉鈞是維多．皮凱森嫡傳弟子。（台絃提供）

談到與皮凱森家族的情誼，台灣絃樂團表示，早在1996年以前，團長鄭斯鈞就與當時首席林暉鈞前往土耳其拜訪維多．皮凱森（Victor Pikayzen，伊果的祖父），並邀請維多來台舉辦多場音樂會、大師班與音樂營。伊果則是在過去曾隨母親塔提亞娜（Tatyana Pikayzen）訪台演出，此次台絃首度邀請伊果合作音樂會，可說是在維多於2023年去世後，延續與皮凱森家族長達30年深切的友誼。

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台灣絃樂團與皮凱森家族擁有30年「不散的友誼」。（台絃提供）

台絃指出，伊果於1999年移居美國，畢業於茱莉亞音樂院學士及耶魯大學音樂學院碩士，是2015年華沙Wronski國際小提琴比賽冠軍，現為丹佛大學拉蒙特音樂學院小提琴教授。除教職之外，也時常受邀參與國際知名音樂節，並在眾多頂尖音樂廳舉辦音樂會，是當今最卓越且最受歡迎的獨奏家之一。英國古典音樂期刊《The Strad》曾評價伊果擁有「驚人的技巧和莊嚴華麗的音色」。

伊果此次訪台，將於10月31日在高雄衛武營表演廳舉辦獨奏音樂會，以無伴奏的形式呈獻多首深度與難度兼具的小提琴獨奏作品，包括克萊斯勒《宣敘調與詼諧隨想曲》、 巴爾托克《小提琴奏鳴曲》、伊薩伊D小調第3號無伴奏小提琴奏鳴曲《敘事曲》、哈查圖量《獨白奏鳴曲》（獻給維多．皮凱森），以及恩斯特《夏日最後玫瑰》。

對於這場全場只有一把小提琴的無伴奏音樂會，伊果表示「非常有趣，也非常具有挑戰性。」伊果說，「通常說到無伴奏會想到巴赫的6首小提琴奏鳴曲與組曲，但這場獨奏會並不會演奏任何巴赫的作品，不過，我將演奏的5首不同作品，或多或少受到巴赫的啟發。」而其中獻給爺爺維多．皮凱森的《獨白奏鳴曲》則「十分具有回憶性，不確定是否在台灣曾演出過，但我非常渴望能將此曲帶給台灣聽眾。」

此外，伊果也將於11月8日在台北國家音樂廳攜手台灣絃樂團舉辦「不散的友誼」音樂會，由簡文彬擔任指揮，與維多．皮凱森嫡傳弟子林暉鈞共同演出伊薩伊的《友誼》（給兩把小提琴及絃樂團），以及古典樂迷最喜愛的皮亞佐拉《布宜諾斯艾利斯的四季》。

伊果目前使用的小提琴，來自克雷莫納的洛倫佐．斯托里奧尼，是爺爺生命中最後50年所使用的琴，與其相配的，則是他曾曾祖母傳下來的琴弓，這些都是皮凱森家族的傳家寶。

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