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國策顧問、資深畫家陳輝東辭世 享壽87歲

2024/11/02 10:00

陳輝東近照。（陳香吟提供）陳輝東近照。（陳香吟提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕資深畫家、現任國策顧問陳輝東（1938~2024）昨（1）日辭世，享壽87歲。陳輝東長女陳香吟證實「父親是在家中安詳離世」，她與母親、弟弟、妹妹，全家人都隨侍在側送別父親；目前初步擇定11月20日舉辦告別式，詳細治喪事宜還在討論中。

陳輝東出生於台南，自小展現繪畫天分，雖然早年困頓，卻造就他對真善美的嚮往與追求。在文化部委由國立台灣美術館執行的美術家傳記叢書中記載，陳輝東是台灣西畫家第2代，在創作方面始終自我要求精益求精，善於捕捉及詮釋萬物之美，創作題材包括風景、肖像、人體畫、靜物與風土民情等，各種繪畫題材皆能直探精髓，以洗練、淳厚的畫風，為作品注入風格鮮明的寫實意蘊，充分展現寫實繪畫的古典之美，以及個人對生命的熱情與對美學的追求。

陳輝東自畫像。（陳香吟提供）陳輝東自畫像。（陳香吟提供）

除藝術成就之外，陳輝東也是許多重要文化建設的推手。包括1984年建成的台南文化中心，其中的演藝廳，至今仍被表演藝術界公認是南台灣品質最好的專業表演場館之一。此外，今年爭取到以2館升格國立的南美館，就是賴清德總統於2010年當選第1屆台南直轄市市長後，陳輝東主動向賴清德提出文化建言，雖然過程百般艱辛，但陳輝東曾說，催生南美館是他這一生最有意義的事。

形容創作像「爬一座藝術的山」，陳輝東說，創作是生命最誠摯的表白，「畫畫是我的人生，有幸能走這條路，還能靠這個養活自己與一家人，老天對我很好，我很珍惜。」至於從南美館董事長到國策顧問，陳輝東則認為，再大的官位都會結束，「我都當是做了讓自己心安，有一天回頭看看自己，曾經做一些對社會有用、有貢獻的事。」

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