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奈良美智巧遇林懷民 獲贈1物喜喊：怎知我喜歡？！

2024/12/18 19:54

奈良美智張貼腳踩藍白拖的照片。（翻攝自奈良美智X）奈良美智張貼腳踩藍白拖的照片。（翻攝自奈良美智X）

〔記者凌美雪／台北報導〕日本當代藝術家奈良美智在台10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的1天去旅行」，第3站將於20日在屏東美術館開展，奈良美智也於日前再登台，除親自參與布展，也趁機再到台灣各地觀光，為〈朦朧潮濕的1天〉探尋下一站。

有趣的是，奈良美智從抵台後就狂發貼文，包括在屏東的展場空間、場佈，還有穿梭在屏東大街小巷的見聞等。貼文往下看出現一張腳踩藍白拖的照片，寫道「我收到了林懷民送的涼鞋！怎麼知道我喜歡這雙涼鞋？」（林懐民さんからサンダルを頂きました〜！自分がこのサンダル好きなの、なんで知ってるんだ？）

奈良美智巧遇林懷民 獲贈1物喜喊：怎知我喜歡？！奈良美智參訪培桂堂。（翻攝自奈良美智X）

原來奈良美智抵台隔天先去了嘉義，他在貼文中表示，他去參觀了一個老醫生的辦公室和住所（林懷民新港老家「林開泰診療所舊宅」），叫做培桂堂，他在那裡巧遇林懷民，奈良美智寫道：他是全台灣人都知道的舞蹈家，也是雲門舞集的創始人！我很緊張。他是一個非常友善的人，我可以和他談論很多事情。還是很帥，不過小時候的照片更帥。」

奈良美智還貼了一則短影片，是嘉義知名地標中央噴水圓環，他說他曾於2014年在台北的一家電影院看了當時很轟動的《KANO 1931：甲子園》，但讓他驚訝的是，他上次到嘉義時，並沒看到噴水池上的KANO棒球投手吳明捷的雕像。（翻攝自奈良美智X）奈良美智還貼了一則短影片，是嘉義知名地標中央噴水圓環，他說他曾於2014年在台北的一家電影院看了當時很轟動的《KANO 1931：甲子園》，但讓他驚訝的是，他上次到嘉義時，並沒看到噴水池上的KANO棒球投手吳明捷的雕像。（翻攝自奈良美智X）

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