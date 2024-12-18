自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「法官畫家」郭豫珍畫作《見翔》榮登法國巴黎大皇宮展出

2024/12/18 09:27

高院法官郭豫珍的油畫畫作「見翔」，明年２月將在法國巴黎大皇宮「藝術之都」國際藝術沙龍展出。（記者楊國文攝）高院法官郭豫珍的油畫畫作「見翔」，明年２月將在法國巴黎大皇宮「藝術之都」國際藝術沙龍展出。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕有「法官畫家」稱號的高等法院法官郭豫珍，近幾年透過舉辦畫展，累計公義捐款近千萬元，日前，郭豫珍以一幅「台北燈會」為創造元素的油畫《見翔》通過法國藝術家協會組成的評審團評選，將於明年2月在巴黎大皇宮「藝術之都」國際沙龍展出；這是郭繼「有朝一日」畫作後，再度榮登法國最高藝術殿堂。

高等法院法官郭豫珍藝術創作不斷，且透過舉辦畫展，累計公義捐款近千萬元，有「法官畫家」的美譽。（記者楊國文攝）高等法院法官郭豫珍藝術創作不斷，且透過舉辦畫展，累計公義捐款近千萬元，有「法官畫家」的美譽。（記者楊國文攝）

郭豫珍表示，屆時將親自與會，透過畫作向來自各國藝術愛好者，介紹台北市獨特的歷史風貌及文化景觀。

《見翔》是以「武昌街城煌廟跨街燈隧道」的傳統街區視角，運用明暗串接律動與光影變化，妝點如夢似幻的浪漫氣氛，呈現熱情活力的繁榮氣氛，透過飄浮的夢幻式七彩天燈，使街道景觀更具魅力，宛如城煌爺滿佈天間的祝福都映照在觀賞者心中。

郭豫珍創作時，特別將舊街區星羅棋布的市招疊加、遮蔽，又匠心獨具將視野核心位置的診所招牌，化成「主題」，取其諧音「見翔」，象徵看見台北展翅飛翔的旺盛活力。

郭豫珍的畫作構圖平穩完整，色彩豐富，肌理層次多樣，以特殊的創作理念及蒙太奇技法，走出異於傳統寫實的框架，具象主題結合抽象的象徵號內涵，增添畫作的多義性和可讀性；尤其是郭的畫作常結合時事，生活是創作的重要靈感來源。

郭豫珍法官是司法官學院第28期結業，國立中興大學法律系畢業後，陸續取得政治大學法學碩士、中央警察大學犯罪防治研究所博士學位。郭在繁忙的審判工作外，後來又考上師大美術研究所碩士專班，其作品曾獲巴黎大皇宮國際沙龍展、盧森堡藝術大展、全國油畫展等國內外藝術大展獎項，獲「法官畫家」的美譽。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應