「法官畫家」郭豫珍畫作《見翔》榮登法國巴黎大皇宮展出

高院法官郭豫珍的油畫畫作「見翔」，明年２月將在法國巴黎大皇宮「藝術之都」國際藝術沙龍展出。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕有「法官畫家」稱號的高等法院法官郭豫珍，近幾年透過舉辦畫展，累計公義捐款近千萬元，日前，郭豫珍以一幅「台北燈會」為創造元素的油畫《見翔》通過法國藝術家協會組成的評審團評選，將於明年2月在巴黎大皇宮「藝術之都」國際沙龍展出；這是郭繼「有朝一日」畫作後，再度榮登法國最高藝術殿堂。

高等法院法官郭豫珍藝術創作不斷，且透過舉辦畫展，累計公義捐款近千萬元，有「法官畫家」的美譽。（記者楊國文攝）

郭豫珍表示，屆時將親自與會，透過畫作向來自各國藝術愛好者，介紹台北市獨特的歷史風貌及文化景觀。

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《見翔》是以「武昌街城煌廟跨街燈隧道」的傳統街區視角，運用明暗串接律動與光影變化，妝點如夢似幻的浪漫氣氛，呈現熱情活力的繁榮氣氛，透過飄浮的夢幻式七彩天燈，使街道景觀更具魅力，宛如城煌爺滿佈天間的祝福都映照在觀賞者心中。

郭豫珍創作時，特別將舊街區星羅棋布的市招疊加、遮蔽，又匠心獨具將視野核心位置的診所招牌，化成「主題」，取其諧音「見翔」，象徵看見台北展翅飛翔的旺盛活力。

郭豫珍的畫作構圖平穩完整，色彩豐富，肌理層次多樣，以特殊的創作理念及蒙太奇技法，走出異於傳統寫實的框架，具象主題結合抽象的象徵號內涵，增添畫作的多義性和可讀性；尤其是郭的畫作常結合時事，生活是創作的重要靈感來源。

郭豫珍法官是司法官學院第28期結業，國立中興大學法律系畢業後，陸續取得政治大學法學碩士、中央警察大學犯罪防治研究所博士學位。郭在繁忙的審判工作外，後來又考上師大美術研究所碩士專班，其作品曾獲巴黎大皇宮國際沙龍展、盧森堡藝術大展、全國油畫展等國內外藝術大展獎項，獲「法官畫家」的美譽。

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