鄭豐喜紀念圖書館走過36載 口湖鄉公所擬拆除重建

〔記者李文德／雲林報導〕《汪洋中的一條船》作者鄭豐喜人生故事迄今感動無數人，其夫人吳繼釗為傳承其精神，成立基金會更籌募經費興建「鄭豐喜紀念圖書館」，不過近40年的圖書館年久失修，建築本體已出現嚴重漏水等問題，公所擬明年適逢鄭逝世50週年重建，盼打造雲林沿海精神指標場域。

鄭豐喜1944年出生在口湖鄉後厝村，因出生即患有先天性兩腳萎縮症，成長過程艱辛，其右腳自膝以下彎曲、左膝以下萎縮，雖從小飽受欺凌，但他不屈服於命運，苦讀向學，他將自己坎坷的成長、求學過程寫成《汪洋中的一條船》，至今仍感動不少人，後鄭豐喜因肝癌去世，享年31歲。

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其夫人吳繼釗為傳承丈夫精神，成立「鄭豐喜文教基金會」，更募資購地，在湖東村興建鄭豐喜紀念圖書館，獲當時縣政府、省政府各界支持，1988年竣工後更是當地民眾、學子閱讀、休憩的空間，更是口湖鄉精神地標。

口湖鄉長李龍飛表示，圖書館啟用已36年歷史，但因年久失修，漸漸出現建築滲漏、建築本體也老舊，恐有安全上疑慮，經過公所開會討論後，決定拆除重建，將會編列經費請建築師做整體規畫設計，待設計完成後，向縣府與中央爭取經費。明年適逢鄭逝世50週年，重建圖書館深具意義，盼未來夠成為沿海地區精神地標場域。

縣府文觀處表示，雲林縣府文觀處表示，將先行確認中央是否有相關補助計畫，待鄉公所將重建計畫提報給縣府後，就會轉陳給中央爭取補助。

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