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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

找回消失的記憶 土庫庄役場以鹿家族藝術裝置訴說歷史

2024/12/19 14:03

雲林縣府在土庫庄役場前設置6隻梅花鹿地景藝術，盼喚起民眾對虎尾壟社過去歷史記憶。（記者李文德攝）雲林縣府在土庫庄役場前設置6隻梅花鹿地景藝術，盼喚起民眾對虎尾壟社過去歷史記憶。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林虎尾、土庫、褒忠等一帶曾是中部平埔族巴布薩族棲身之處，稱為虎尾社（或譯虎尾社），1637年以來，荷蘭人發動數次大規模的征討，社名隨著其社群遷徙而消失。為喚起大眾對於此段歷史記憶，雲林縣政府與雲林科技大學合作，在土庫庄役場前設置「梅花鹿」裝置藝術。縣府文觀處表示，縣府正著手編纂縣志，此為重要一環，12月21、22日（本周六日）將舉辦雲林溪流動藝術饗宴，盼帶領大家見證斗六市發展歷史。

雲林縣府在土庫庄役場前設置6隻梅花鹿地景藝術，盼喚起民眾對虎尾壟社過去歷史記憶。（記者李文德攝）雲林縣府在土庫庄役場前設置6隻梅花鹿地景藝術，盼喚起民眾對虎尾壟社過去歷史記憶。（記者李文德攝）

虎尾壟社大約分布在現在虎尾、土庫、元長、褒忠及元長等鄉鎮，該地區當時物產富饒，鹿群遍野是當時非常富裕的村舍。不過西元1636年起，當地原住民與漢人衝突不斷，引起荷蘭人注意而引起大規模征討，荷人放火焚燒村舍，損失慘重。虎尾壟人不得不就地漢化或分批前遷移，現已看不出曾經的歷史軌跡。

雲林縣文觀處與雲科大視覺傳達系教授廖志忠合作，在土庫庄役場放置6隻梅花鹿地景藝術裝置，搭配虎尾壟荷蘭語Favorlang藝術，讓民眾欣賞。廖志忠表示，因虎尾壟社族人遷移，無法以人物表達藝術形象，而此地曾是雲林縣最大的鹿場，平埔族捕獵、賴以為生，故以鹿為藝術發想，用公、母及小鹿共6隻，代表繁衍生生不息之意。

廖志忠表示，此藝術裝置耗時將近3個多月設計，先從釐清歷史脈絡、徵詢意見後才將「鹿群」們展示在庄役場前，此地也是虎尾地區較為中心點，故期盼讓遊客經過此處時，能夠欣賞藝術同時，搭配旁邊的解說牌，更了解虎尾壟社的過去。

雲林縣文觀處長陳璧君表示，雲林縣政府目前正著手進行《雲林縣志》編纂，此為編纂中重要一環，此地也更有「再造歷史現場」之意，將此段歷史沿革呈現給下一代。為擴大讓民眾了解雲林縣歷史，本周六、日將在雲林溪畔廣場舉辦「2024雲林溪流動藝術饗宴」，盼讓民眾了解斗六的歷史發展。

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