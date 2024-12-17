雲林溪流動藝術饗宴週六、週日登場 邀民眾來溪畔賞文學、音樂、美食

為展現雲林溪的美與獨特性，雲林縣府將在12月21、22日在雲林溪畔舉辦雲林溪流動藝術饗宴，邀請大家一起來漫步雲林溪畔。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕中央、雲林縣府攜手斥資12億元掀蓋整治及景觀營造，斗六雲林溪成為生態豐富的水岸廊道，吸引許多民眾休憩，縣府將在12月21日（週六）、22日（週日）辦理雲林溪流動藝術饗宴，把雲林溪當展演舞台，邀請樂興之時管絃樂團等團隊表演，歡迎民眾一起來溪畔喝咖啡、欣賞表演。

雲林縣府水利處長許宏博表示，雲林溪整治計畫從2016年啟動到去年完工，8年進行掀蓋、溪水截流及淨化、景觀改善等工程，共計12億元，全長3公里，其中有850公尺掀蓋，現溪水變乾淨、無臭味，且生態豐富，成為地方民眾及遊客休憩場所。

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中央、雲林縣府攜手費時8年、斥資12億元掀蓋整治雲林溪，現成為地方生態豐富的水岸廊道。（記者黃淑莉攝）

於雲林縣府文化觀光處長陳璧君指出，為展現雲林溪的美與獨特性，今年流動藝術饗宴在雲林溪辦理，把雲林溪變展演舞台，邀請樂興之時管絃樂團創作環境劇場《匯流—聽！當溪流之聲興起時》，講述雲林溪從繁華到被封蓋的沉寂，還有掀蓋後的重生及生生不息延續整史與未來的共鳴。

雲林縣長張麗善表示，環境劇場在下午4點20分演出，只有一小時，5點半在行啟記念館有微醺餐桌，歡迎雲林鄉親21、22日來參加感受雲林溪之美。

副縣長謝淑亞說，一座城市有一條乾溪又美麗的河川流經是非常幸福，中央、縣府攜手把雲林溪之美找回來，這次透過藝術饗宴把文學、音樂、美食整合起來。

中央、雲林縣府攜手把雲林溪之美找回來，此次透過藝術饗宴，把文學、音樂、美食整合起來。（記者黃淑莉攝）

陳璧君指出，雲林也是咖啡的原鄉，這次流動藝術饗宴市集除打造雲林溪圖南左岸咖啡，另配合雲林溪大學路到社口藝術水岸園區斗六舊城是一處有藝文特色場域，所以在行啟記念館有藝文潮市集，以耶誕老饕、雲林100碗美食為主題，歡迎大家一起來散步在浪漫的雲林溪畔，相關活動詳情可上「雲林縣政府文化觀光處」臉書粉專查詢。

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