王婉諭指胡婉玲不適任中央社長 籲賴政府勿人事酬庸

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕民視新聞傳播群副總經理胡婉玲今年9月自民視離職後，日前經中央社董事會通過，於今（1日）正式上任新任社長。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，國家通訊社值得一個有能力、有專業的社長，「胡婉玲顯然不符合最基本的標準」，呼籲賴政府懸崖勒馬，人事酬庸往往就是政治走上回頭路的開始。

王婉諭表示，中央社董事會在10月30日通過任令，由胡婉玲擔任新任社長，並於今日正式上任。她認為，胡婉玲在新聞領域的不專業、在個人作風上的高度爭議，早為新聞媒體圈熟知，「這樣不適任的人選，如何領導台灣的國家通訊社？」

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王婉諭指出，20多年前，胡婉玲在「分屍案有沒有他殺嫌疑」、「請問經國號跟IDF有何不同」的採訪爭議在網路論壇流傳至今；今年8月，胡婉玲在民視「新聞觀測站」訪問所謂的印度神童阿南德，請對方預言兩岸何時會發生衝突，更是怪力亂神、踐踏新聞專業的封頂之作。

王婉諭也說，胡婉玲在個人作風上的高度爭議，更讓人質疑她是否足以領導中央社。2003年，其博士論文爆發代寫爭議，口試委員吳東野直指「論文架構和研究方法上錯誤百出」；2018年，時任民視新聞傳播群副總經理的胡，遭同台主持人指控在公開場所及電話中無端飆罵節目同仁，經常罷凌同事。

王婉諭強調，中央社作為國家通訊社，值得一個有能力、有專業的社長，領導超過400位在新聞崗位上兢兢業業的媒體夥伴，「而胡婉玲女士，顯然不符合最基本的標準」；她直言，賴政府選擇高度爭議人選來領導中央社，除了政治酬庸，他們找不到更好的解釋。

此外，王婉諭指出，行政院日前核定專責處理金融機構不良債權的台灣金聯資產管理公司，將由沒有金融銀行資歷的呂政璋，接替還有2年任期的施俊吉；諷刺的是，呂政璋的父親和弟弟，因涉及挪用公司公款跳票棄保潛逃，導致公司積欠農業金庫5000萬元巨額債務。

「明知爭議巨大，為何仍堅持任用不適任人選，賴政府有責任對此出面說清楚。」王婉諭說，賴政府上任至今，時力已對於多個人事案提出質疑，除了呼籲政府應該要尊重專業之外，他們也堅信人事酬庸往往就是政治走上回頭路的開始，請賴政府懸崖勒馬，別讓人民因此對政府失去信任。

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