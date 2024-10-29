百年歷史祕境后里圳磚橋及8號隧道 斥資整修2026年開放

后里圳磚橋散發靜謐氛圍，是后里祕境。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕后里泰安舊山線鐵道沿線祕境后里圳磚橋、八號隧道，被視為后里私房景點。由於后里圳水流湍急，並未開放。今日立委楊瓊瓔邀集相關單位會勘，爭取總經費3500萬元規畫透過生態工法，保留既有后里圳磚橋、碉堡、舊山線鐵道及隧道，進而強化基礎設施，預計2026年開放。

后里圳磚橋林蔭環抱，水流潺潺，彷彿走入宮崎駿電影之中，惟周邊設施尚待規畫，沒有安全護欄設施，農水署台中管理處因為安全性考量，在舊山線8號隧道與圳磚橋的永興路入口處以鐵門圍起。

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地方民眾反應祕境具有發展成為文化、鐵道、水利、觀光景點的潛力，希望能適度開發。農水署蔡昇甫署長表示，1908年台中苗栗路段舊山線鐵道完工，次年台中后里台地為了灌溉需求，由大安溪取水開圳，1913年后里圳竣工。為了平順地通過后里台地，鐵道或圳道都是遇山鑿洞、遇水修橋，兩項超過百年歷史的重大工程建設在此交會。后里重要的農田水利活古蹟，農水署同意在不影響農民灌溉權益及確保民眾安全前提下，配合台中市政府觀光旅遊局辦理舊山線鐵道觀光環線旅遊網計畫，委託或補助3500萬元給中市府。

觀旅局主祕廖偉志指出，此次改善工程總經費為3500萬元，預計辦理項目為后里圳旁步道建構以及安全護欄、休憩平台設置、環境空間綠美化、隧道照明及體驗，並且將遊憩範圍向鄰近空間延伸，包括既有閒置建物整理再利用，營造為休憩停靠點等整體工程。

后里圳磚橋將斥資整修2026年開放。（記者張軒哲攝）

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