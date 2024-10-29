《中央社》證實 董事長李永得提名胡婉玲接任社長

《中央社》董事會將於明天針對社長提名人胡婉玲人事任命案進行討論。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕針對外傳《中央社》社長將由前民視副總經理胡婉玲接任，今（29）日傍晚《中央社》董事長李永得證實，社長任命一事，將於明天早上董事會討論，提名人選確實是胡婉玲。

《中央社》前社長曾嬿卿於7月底請辭，目前暫由副社長代理社長職務；依據《中央通訊社設置條例》規定，社長由董事會遴聘，因此，《中央社》董事會將於明天針對社長提名人進行討論。

請繼續往下閱讀...

《中央社》表示，胡婉玲從事新聞傳播工作資歷達36年，歷任華視主播、民視台語新聞製作人、主播、製作中心主任、採訪中心副理兼主任、新聞部經理（2002-2017年）與新聞傳播群副總經理（2017-2024年），直到今年9月中離職。新聞生涯數度獲獎，包括曾虛白公共服務新聞獎，並以民視節目「台灣演義」獲社會光明面報導獎與台灣醫療報導獎，也曾以北韓探秘獲得亞洲電視獎單則新聞報導獎。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法