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2024台北溫泉季10/30登場 北投老爺酒店推出多項10週年限定商品

2024/10/27 17:34

2024台北溫泉季將於10月30日登場，北投老爺酒店也將同步於官網推出線上旅展。（北投老爺酒店提供）2024台北溫泉季將於10月30日登場，北投老爺酒店也將同步於官網推出線上旅展。（北投老爺酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2024台北溫泉季將於10月30日於新北投溫泉區熱鬧登場，為搶攻泡湯商機，北投老爺酒店也預計在10月30日至11月5日於官網舉辦線上旅展，今年祭出雙人景緻客房住宿券1.5折起、PURE歐式餐廳餐飲券4.1折起，兩者買10張再送1張。針對喜愛泡湯的消費者，雙人獨立湯屋加贈泡湯後沁涼冰品除了優惠價外，並加碼買5再送1。此外，今年北投老爺提前慶祝酒店10週年，特別推出全新裝修的沐泉療中心享湯套券，買1套送1套，還有限量尊爵套房住宿券等多樣商品。溫泉季旅展現場單筆消費滿額即享扭蛋機及摸彩箱抽獎1次，最大獎為北投老爺雅緻客房住宿券，有歲末出遊計畫的民眾不妨趁機撿便宜。

北投老爺溫泉季旅展針對喜愛泡湯的消費者，推出多項優惠產品。（北投老爺酒店提供）北投老爺溫泉季旅展針對喜愛泡湯的消費者，推出多項優惠產品。（北投老爺酒店提供）

今年台北溫泉季也特別邀請日本東北6大祭典之一的「山形花笠祭」至現場演出，民眾可至新北投感受濃濃的日本慶典風情。搭配這一波人潮，北投老爺溫泉季旅展也推出多項人氣商品，有「景緻客房雙人住宿券」，雙人入住1晚含半自助式早餐兩客，再享買10送1張，相當於1.5折優惠。溫泉季現場購買10張，再加碼贈PURE歐式餐廳雙人英式下午茶券1張。另外，為慶祝10週年，今年更推出「尊榮假期住宿券」，可入住酒店最奢華的尊爵套房含早餐及雙人英式下午茶，再贈兩位12歲以下孩童免費入住含早餐，線上限量販售50張，不論夫妻情侶或閨蜜，還是小家庭出遊，都可在泡湯旺季來臨前提早囤貨。

沐泉療中心全新裝修完成，祭出買1套送1套優惠。（北投老爺酒店提供）沐泉療中心全新裝修完成，祭出買1套送1套優惠。（北投老爺酒店提供）

若是喜愛泡湯，北投老爺推出「雙人獨立湯屋享湯券」，可使用獨立湯屋90分鐘，贈泡湯後沁涼冰品2份，加價600元還可升級為景緻客房泡湯90分鐘，4至9月淡季平日使用再贈送30分鐘。10週年限定商品則分別推出5張1套的「沐泉療中心享湯套券」及單張優惠「舒活芳療享湯券」。「沐泉療中心享湯套券」可享有單人泡湯不限時段及沁涼冰品1份，買1套送1套，相當打5折。「舒活芳療享湯券」則是享寬SPA指定60分鐘療程，再加贈獨立湯屋或沐泉療中心，可同時享受精油芳療與白磺溫泉的療癒。

10週年限定商品「感恩烤雞派對組」，適合歲末聚餐。（北投老爺酒店提供）10週年限定商品「感恩烤雞派對組」，適合歲末聚餐。（北投老爺酒店提供）

北投老爺人氣居高不下的PURE歐式餐廳也推出兩樣商品，包含「PURE歐式餐廳早餐套券」，可任選半自助式早餐或午餐1客，平日使用再加碼送沐泉療中心上午時段泡湯1次，每5張一套，買2套加贈1張。另一項明星商品則是「PURE歐式餐廳餐飲券」，可兌換價值2,090元午間純粹套餐1客，平日使用再加碼送沐泉療中心下午時段泡湯1次，等同全面4.1折，買10張送1張。更額外推出10週年限定商品「感恩烤雞派對組」，除了可兌換包含烤雞、薯泥、特製醬汁及兩款甜點的派對組合餐，再加贈明年農曆春節指定單品年菜提貨券1張，適合用於歲末年初規畫親友聚餐。

北投老爺酒店即將於12月20日迎來10週年，為回饋消費者10年來的支持，北投老爺延續去年，於溫泉季販售現場引進大型扭蛋機，凡單筆消費滿額即享1次扭蛋機會，5天共準備多達750項好禮等民眾試手氣。消費滿額除扭蛋抽獎外，今年再加碼摸彩箱抽獎，每日於現場活動結束後抽出價值34,100元的雙人雅緻客房住宿券及餐飲或泡湯特別獎，讓消費者天天都有機會獲得大獎。活動相關內容詳詢北投老爺酒店官網

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