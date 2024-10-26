蘇澳瓏山林、中和瓏山林推出台北國際旅展檔期提前預購 住宿及餐券享超值優惠

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店特別推薦「2天1夜小旅行」套券，任選2人、3人、4人入住，適合情侶、小家庭、家族出遊旅行。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕旅遊界年度盛會「2024 ITF 台北國際旅展」將於11月1至4日於台北南港展覽館一館展出，瓏山林企業旗下擁有冷、熱雙泉的宜蘭「瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店」及前身為新北市第1家國際品牌酒店的「瓏山林台北中和飯店」今年雖未參展，但趁著旅展檔期即日起至11月6日，推出超值住宿、餐飲、湯屋優惠。其中，蘇澳瓏山林飯店「2天1夜小旅行」優惠驚豔44折，可任選2人/3人/4人入住，專案使用週五/週日旺日、寒假旺季、指定週六入住不加價，是歲末寒假出遊的最佳選擇；喜愛美食的饕客推薦中和瓏山林飯店年年暢銷千張的「美食套餐券」，超值57折，可依喜好任選2人份西式套餐或4人份中式美饌，於飯店現場購買滿20張再贈1張。想在年末出遊泡湯、耶誕跨年或農曆春節假期安排闔家旅遊的，千萬別錯過。

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店超值「Ｂ房型湯屋券」，旅展檔期加贈「加人泡湯不加價」，買5張送2張。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）

以多元水療和悠閒度假氛圍廣受旅客喜愛的瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，於台北旅展檔期推出最低44折起住宿優惠「2天1夜小旅行」與「3天2夜慢旅行」。「2天1夜小旅行」不只房價優惠，旅客還可依自身旅遊需求，任選2人/3人/4人入住，並依入住人數提供不同餐點；另一款「3天2夜慢旅行」，旅客則可選擇「一次住宿2晚」或「一次入住2房」，使用起來更彈性。旅展住宿優惠再享有旺日、寒假旺季、10個指定週六入住不加價與加住人半價優惠，無論是小家庭出遊或家族旅行都適合。至於喜愛泡湯的旅客，別錯過瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店「冷、溫雙泉B房型湯屋券」超值52折，專案房型雙湯池設計，讓人同時享泡冷、溫雙泉，旅展檔期再加贈「免費加1人泡湯」與在地名產點心組。還有旅展湯屋券買5張再送2張（1張湯屋券+1張房型升等券），套券組最低42折，讓人一次購足全年的泡湯享受。

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瓏山林台北中和飯店「美食套餐券」，可任選2人份西式套餐或4人份中式美饌。（瓏山林台北中和飯店提供）

坐落新北中和的瓏山林台北中和飯店推出旅展優惠「美食套餐券」，饕客可依口味喜好，任選「國際酒吧」2人份西式套餐或「紅餐廳」4人份中式美饌，飯店現場購券再享買20張送1張優惠，換算下來最低55折優惠。若有年底部門聚餐、親友歡宴的需求，特別推薦僅有於台北旅展檔期才推出的「餐飲抵用券」，訂購滿6,000元加贈1,000元，滿12,000元加贈3,000元，滿18,000元加贈7,000元，加贈抵用金適用於飯店1樓國際酒吧與2樓紅餐廳使用，買多贈多，最高折抵72折。還有旅展限定56折「單人下午茶券」，憑券可享用指定餐點、飲品、切片蛋糕，飯店現場購券再享買10張送1張。

另外，位於北二高交流道旁，距景安捷運站、南勢角夜市、板橋車站約15分鐘車程的瓏山林台北中和飯店，便捷交通與星級旅館服務口碑，除國際商務旅客選擇下榻外，也是國旅旅客走訪大台北地區的住宿首選。中和瓏山林飯店依據國旅需求推出「一泊朝食住宿券」、「家庭出遊住宿券」與「1+1超值套券組」，住宿券優惠效期至2025年9月30日，期間僅於2024年12月28至31日跨年假期與2025年1月30至31日使用需再額外加價600元，其餘時間均可使用、無須加價，最適合規畫大台北出遊使用。超值3折起的旅展住宿券，僅在2024台北國際旅展檔期。

瓏山林台北中和飯店「1+1超值套券組」，內含住宿券2張與咖啡甜點券2張，超值3折。（瓏山林台北中和飯店提供）

欲訂購蘇澳瓏山林飯店旅展住宿優惠，可透過蘇澳瓏山林飯店官網訂房直訂優惠專案，優惠＋訂房一次完成；或透過飯店購物車訂購優惠電子票券，電子票券即買即得，方便日後使用。中和瓏山林飯店旅展餐飲、住宿優惠同樣提供飯店購物車訂購優惠電子票券，可透過中和瓏山林飯店官網訂購旅展優惠住宿券、美食套餐券與下午茶券，唯餐飲抵用券僅於飯店現場銷售。另外，美食套餐券與下午茶券若於飯店現場訂購，還享有滿額加贈－美食套餐券滿20張贈1張、下午茶券滿10張贈1張，相關訂購詳情可查詢飯店官網電洽02-22229999飯店專線詢問。

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