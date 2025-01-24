2025台灣燈會在桃園 福容4家店聯合推優惠專案迎賓

福容桃園、福容桃園機捷A8、福容徠旅林口及福容徠旅中壢於館內精心打造台灣燈會打卡牆，活動期間拍照打卡即可獲得「台灣燈會DIY章印環保袋」。（福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025台灣燈會將於2月12至23日，在桃園機場捷運的A18站與A19站周邊熱鬧展開，福容大飯店與福容徠旅4家聯手合推燈會主題住房優惠，搭配豐富贈禮及活動，歡迎國內外遊客一同賞燈。活動期間至飯店現場拍照打卡即可獲得「台灣燈會DIY章印環保袋」，福容會員單筆消費滿額，再抽價值36,080元的福容套房住宿券等多項好禮；入住台灣燈會住房專案，每房贈兩只「蹓蹓蛇」小提燈及內含多項好禮的「桃園好棧台灣燈會限量小禮袋」。

凡福容會員單筆消費滿額即可參加抽獎，有機會贏得福容桃園機場捷運A8店-福容套房住宿券。（福容大飯店提供）

2025台灣燈會在桃園，可欣賞到結合傳統藝術與創新科技主題的「光聚千塘串桃園」300多件作品，占地利之便的福容大飯店集團，旗下的福容桃園、福容桃園機捷A8、福容徠旅林口、福容徠旅中壢4館，於館內精心打造台灣燈會打卡牆，活動期間拍照打卡即可獲得「台灣燈會DIY章印環保袋」，旅客可發揮創意使用各店專屬特色印章蓋印，打造獨一無二的帆布袋。此外，凡福容會員單筆消費滿額即可參加抽獎，有機會贏得豐富大獎，包括福容桃園機場捷運A8店-福容套房住宿券（價值36,080元）、福容桃園店-福容套房住宿券（價值31,680元）、福容徠旅中壢店/林口店享旅套房住宿券、福容桃園-一鴨五吃兌換券、福容桃園機捷A8店-自助餐餐券等多項好禮。

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每房附贈「桃園好棧台灣燈會限量小禮袋」，內含桃園市內各觀光工廠相關產品。（福容大飯店提供）

此外，即日起入住福容台灣燈會住房專案，即可獲得兩只「蹓蹓蛇」小提燈。今年小提燈以靈活多變的設計為亮點，7段蛇身可自由組裝成0至9的數字，更巧妙融入諧音「溜溜」，傳遞鼓勵大家走出戶外，探索世界之美的寓意。小提燈採用創新的永續設計，半數皆使用外接行動電源發光，透過TYPE-Ｃ連接取代傳統電池，響應環保。每房還附贈「桃園好棧台灣燈會限量小禮袋」，由台灣燈會限量托特袋為外袋，內含桃園市內各觀光工廠相關產品，如紅茶包、雪花餅、面膜、大福等，共有10個品項，內容超豐富。

福容徠旅林口及福容徠旅中壢，於燈會期間推出兩大兩小入住集旅4人房優惠專案，再享延遲退房至下午1點。（福容大飯店提供）

福容大飯店表示，利用品牌精選的住房優惠，賞燈便捷又舒適，其中，位於桃園區藝文特區的福容桃園，商圈內各式餐廳、酒吧、文青小店林立，是全桃園最新、最熱鬧的商圈，去年更開幕全新桃知道商場及威秀影城，每到假日人潮絡繹不絕，吸引大量遊客。燈會期間特別推出優惠住房專案，入住期間可享頂樓露天風呂，放鬆身心。為了方便房客賞燈，也貼心提供往返燈會會場的中巴接駁服務。而座落在桃園機場捷運線上A8站的福容桃園機捷A8燈會優惠住房專案，入住不但可體驗特有的碳酸氫鈉泉泡湯外，再加碼提供福容A8專屬100元面額悠遊卡1張，隔天還可延遲退房至12點。至於親子出遊，可以選擇福容徠旅林口或福容徠旅中壢，兩間飯店於燈會期間2月11至23日，推出兩大兩小入住集旅4人房不含早餐優惠價，並加贈福容A8專屬100元面額悠遊卡1張，還能享有延遲退房至下午1點。更多相關內容詳詢福容大飯店官網。

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