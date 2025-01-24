自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

2025台灣燈會在桃園 福容4家店聯合推優惠專案迎賓

2025/01/24 16:49

福容桃園、福容桃園機捷A8、福容徠旅林口及福容徠旅中壢於館內精心打造台灣燈會打卡牆，活動期間拍照打卡即可獲得「台灣燈會DIY章印環保袋」。（福容大飯店提供）福容桃園、福容桃園機捷A8、福容徠旅林口及福容徠旅中壢於館內精心打造台灣燈會打卡牆，活動期間拍照打卡即可獲得「台灣燈會DIY章印環保袋」。（福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025台灣燈會將於2月12至23日，在桃園機場捷運的A18站與A19站周邊熱鬧展開，福容大飯店與福容徠旅4家聯手合推燈會主題住房優惠，搭配豐富贈禮及活動，歡迎國內外遊客一同賞燈。活動期間至飯店現場拍照打卡即可獲得「台灣燈會DIY章印環保袋」，福容會員單筆消費滿額，再抽價值36,080元的福容套房住宿券等多項好禮；入住台灣燈會住房專案，每房贈兩只「蹓蹓蛇」小提燈及內含多項好禮的「桃園好棧台灣燈會限量小禮袋」。

凡福容會員單筆消費滿額即可參加抽獎，有機會贏得福容桃園機場捷運A8店-福容套房住宿券。（福容大飯店提供）凡福容會員單筆消費滿額即可參加抽獎，有機會贏得福容桃園機場捷運A8店-福容套房住宿券。（福容大飯店提供）

2025台灣燈會在桃園，可欣賞到結合傳統藝術與創新科技主題的「光聚千塘串桃園」300多件作品，占地利之便的福容大飯店集團，旗下的福容桃園、福容桃園機捷A8、福容徠旅林口、福容徠旅中壢4館，於館內精心打造台灣燈會打卡牆，活動期間拍照打卡即可獲得「台灣燈會DIY章印環保袋」，旅客可發揮創意使用各店專屬特色印章蓋印，打造獨一無二的帆布袋。此外，凡福容會員單筆消費滿額即可參加抽獎，有機會贏得豐富大獎，包括福容桃園機場捷運A8店-福容套房住宿券（價值36,080元）、福容桃園店-福容套房住宿券（價值31,680元）、福容徠旅中壢店/林口店享旅套房住宿券、福容桃園-一鴨五吃兌換券、福容桃園機捷A8店-自助餐餐券等多項好禮。

每房附贈「桃園好棧台灣燈會限量小禮袋」，內含桃園市內各觀光工廠相關產品。（福容大飯店提供）每房附贈「桃園好棧台灣燈會限量小禮袋」，內含桃園市內各觀光工廠相關產品。（福容大飯店提供）

此外，即日起入住福容台灣燈會住房專案，即可獲得兩只「蹓蹓蛇」小提燈。今年小提燈以靈活多變的設計為亮點，7段蛇身可自由組裝成0至9的數字，更巧妙融入諧音「溜溜」，傳遞鼓勵大家走出戶外，探索世界之美的寓意。小提燈採用創新的永續設計，半數皆使用外接行動電源發光，透過TYPE-Ｃ連接取代傳統電池，響應環保。每房還附贈「桃園好棧台灣燈會限量小禮袋」，由台灣燈會限量托特袋為外袋，內含桃園市內各觀光工廠相關產品，如紅茶包、雪花餅、面膜、大福等，共有10個品項，內容超豐富。

福容徠旅林口及福容徠旅中壢，於燈會期間推出兩大兩小入住集旅4人房優惠專案，再享延遲退房至下午1點。（福容大飯店提供）福容徠旅林口及福容徠旅中壢，於燈會期間推出兩大兩小入住集旅4人房優惠專案，再享延遲退房至下午1點。（福容大飯店提供）

福容大飯店表示，利用品牌精選的住房優惠，賞燈便捷又舒適，其中，位於桃園區藝文特區的福容桃園，商圈內各式餐廳、酒吧、文青小店林立，是全桃園最新、最熱鬧的商圈，去年更開幕全新桃知道商場及威秀影城，每到假日人潮絡繹不絕，吸引大量遊客。燈會期間特別推出優惠住房專案，入住期間可享頂樓露天風呂，放鬆身心。為了方便房客賞燈，也貼心提供往返燈會會場的中巴接駁服務。而座落在桃園機場捷運線上A8站的福容桃園機捷A8燈會優惠住房專案，入住不但可體驗特有的碳酸氫鈉泉泡湯外，再加碼提供福容A8專屬100元面額悠遊卡1張，隔天還可延遲退房至12點。至於親子出遊，可以選擇福容徠旅林口或福容徠旅中壢，兩間飯店於燈會期間2月11至23日，推出兩大兩小入住集旅4人房不含早餐優惠價，並加贈福容A8專屬100元面額悠遊卡1張，還能享有延遲退房至下午1點。更多相關內容詳詢福容大飯店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應