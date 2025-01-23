迎新春財蛇年慕舍消費滿額抽紅包 住宿券、米其林套餐等好禮帶回家

台北慕舍酒店春節假期推出消費滿額抽紅包，活動期間預訂住房，皆可於入住時參與抽紅包活動。（慕舍酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕新春出遊「蛇」麼都好運，為了讓遊客在年節出遊備感喜氣，台北慕舍酒店全館將推出10日限定的抽紅包活動，自1月24日至2月2日，來館消費滿額都有獎：於農曆春節期間預訂住房，不限任何住宿專案，皆可參與抽紅包活動、渥達尼斯磨坊用餐消費滿8千元以上即可參加抽紅包、Lounge Vino空中酒吧消費滿千也可抽紅包，有機會獲得都會客房住宿1晚（價值1萬7千元）、米其林套餐餐券、聯名酒莊酩酒、紅白酒招待券及調酒5折券和免費調酒兌換券等好禮，迎新過好年增添好彩頭。

酒店提供親子最愛的Nintendo Switch遊戲機租借、並備有多款瑪利歐及各式系列遊戲。（慕舍酒店提供）

把握農曆春節假期，與家人親友歡聚走春度假，慕舍酒店推出米其林假期1泊2食新春住房專案，含渥達尼斯磨坊「午／晚間節慶套餐」、「經典西班牙早餐」各兩客，房內Mini Bar與樓層的Super Bar免費供應外，還有每日下午Wine O’clock時段供應專屬酒莊美酒，可盡情與家人好友酩酒暢飲，如有孩童同行也不無聊，酒店提供親子最愛的Nintendo Switch遊戲機租借、多款瑪利歐及各式系列遊戲片，讓大人小孩在房內玩到不想出門。頂樓亦有空中酒吧Lounge Vino，可以品飲精選世界級美酒外，玩味酒店獨創特調雞尾酒，不定期也會推出特色主題調酒，滿足酒客的小酌雅興。

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渥達尼斯磨坊經典西班牙早餐，由台北米其林雙主廚親自操刀設計。（慕舍酒店提供）

慕舍酒店表示，渥達尼斯磨坊擁有全台唯一的米其林星級早餐，以一杯氣泡酒甦醒味蕾，再品嘗經典豐盛的現切冷肉盤、馥郁香醇的西班牙傳統焦糖奶油吐司，由台北米其林雙主廚親自操刀設計的星級早餐，精緻的特製主食以季節鮮魚或西班牙風味肉類料理喚醒新春開運的早晨，豐盛早餐讓旅人享受滿滿的儀式感。新春開運慶團圓之際，餐廳提供多款套餐選擇，有米其林新春套餐（午／晚間適用），提供12道式料理，適合想要全方位體驗的饕客們。對於素食愛好者，另有蔬食套餐，享用11道料理，隨餐贈送香檳布里尼城堡白中白香檳（Château de Bligny Blanc de Blancs Brut）一杯，搭配Wine Pairing還能品嘗西班牙香檳「CAVA」與粉紅酒等佳釀，為消費者帶來風格獨具的年節團聚時刻。更多相關訊息詳詢台北慕舍酒店官網。

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