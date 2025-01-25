古老溫泉街的冬夜浪漫 山口縣長門湯本溫泉冬季點燈活動

山口縣長門湯本溫泉2025年的冬季點燈活動「音信川詩歌光影」，將於1月31日至3月9日舉辦。（長門湯本溫泉提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕寒冷冬日，最適合泡在暖暖的溫泉裡；凜冽冬夜，點上燈倍增溫馨浪漫，日本山口縣長門湯本溫泉2025年的冬季點燈活動「音信川詩歌光影」，預計於1月31日至3月9日舉辦，屆時將點亮音信川的兩側河畔，為溫泉鄉的夜色妝點動人光影。

長門湯本溫泉已有600年歷史，歷經地方上的重整，在2020年獲得日本地方創生大賞。（長門湯本溫泉提供）

即將於3月開幕的SOIL Nagatoyumoto，帶來別開生面的旅宿風格新選擇。（長門湯本溫泉提供）

山口縣的長門湯本溫泉已有600年歷史，歷經地方上的重整，在2020年獲得日本地方創生大賞，更於2023年入選日本溫泉百選的前30名。當地有許多特色溫泉旅館，例如老字號「大谷山莊」，因日本前首相安倍晉三曾在此招待過俄羅斯總統普丁而名噪一時，展現老牌的低調沉穩風格；比鄰的新品牌「別邸音信」，主打每間客房皆有露天風呂的低調奢華，更上榜2024年首屆的日本米其林星鑰飯店賞獎；帶有古典和美學的「玉仙閣」，則以楊貴妃曾落腳於此的歷史軼事而聞名；知名星野集團在此亦有據點「界長門」，這是仿江戶時代「御茶屋屋敷」（將軍休憩設施）而設計，增添在地的歷史色彩；還有，即將於3月開幕的SOIL Nagatoyumoto，提供單人床位的設計，希望旅客能多更多在地方探索的時光。

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「音信川詩歌光影」點亮長門湯本溫泉的冬季夜晚。（長門湯本溫泉提供）



長門湯本溫泉在四季都會推出相應的地方色彩活動，「音信川詩歌光影」是冬季的代表性點燈活動，自2018年開始舉辦，更於2022年獲頒「故鄉活動大獎最優秀獎」。活動以流經溫泉街的音信川為舞台，主題圍繞長門市出身的童謠詩人金子美鈴的詩作，營造出夢幻的光影空間。其中包括配合詩歌旁白的光影演出「詩歌之光幻燈輪舞」、由孩子們製作的數千個「光之器皿」，還有以金子美鈴的詩作〈折紙遊戲〉為主題，以象徵和平與幸福的折鶴，散發出溫暖人心的光芒。即使在寒冷的冬季，也能帶給人溫暖的特別景色。更多相關訊息詳詢長門湯本溫泉。

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