別稱美肌之湯、化妝之湯 熊本縣這個溫泉鄉等你來親身體驗

熊本縣菊池市的菊池溫泉別稱「美肌之湯」、「化妝之湯」，圖為「望月旅館」。（菊池市提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕整個日本從沖繩到北海道，有無數個溫泉，各擁不同的泉質和效能，吸引泡湯客前往體驗，位在熊本縣菊池市的菊池溫泉，泉質為弱鹼性，標榜對關節痛、五十肩、病後調理等有效，也具有美肌功能，別稱美肌之湯、化妝之湯，因為做為療養及保養的優質溫泉地，菊池溫泉在2012年被選入「日本名湯百選」，成為泡湯客的新寵，加上鄰近台積電設廠所在的菊陽町，近期也順勢帶動了當地的旅遊話題。

菊池市每年10月舉辦的白龍祭，就是為了紀念當初白龍帶來溫泉。（菊池市提供）

今年龍年還沒過完，說起菊池溫泉的由來，可是和一條白龍有關。當地傳說在60多年前，氤氳熱氣中躍出白龍，這才挖掘出菊池溫泉。菊池市每年10月舉辦的白龍祭，就是為了紀念當初白龍帶來溫泉。而「菊池」一名，則是來自於日本中世紀極具影響力的武士家族菊池氏，其歷史可追溯至平安時代（約8至12世紀），不僅曾在日本歷史上因抵禦元朝蒙古的入侵而名列史冊，甚至在南北朝時期，勢力一度擴及整個九州，目前在菊池市仍有相當多的菊池相關建物以及家徽設計。

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當地溫泉旅館多位在菊池公園山腳下，春日可來菊池公園賞櫻。（菊池市提供）

比起其他動輒千年、數百年歷史的溫泉鄉，溫菊池溫泉的開發歷史還不到百年，因此，當地仍有相當多的溫泉旅館保有昭和時期風情，菊池市的「望月旅館」戶外風呂，就是保留昭和風情的日式旅館，其他如寶來館、清流莊、菊池笹乃家、Kikuchi Grand Hotel、白金之森等，也都各有特色。

來到菊池溫泉鄉，除了泡美人湯，還可順遊菊池溪谷。（菊池市提供）

來到菊池溫泉鄉，除了泡美人湯，還可順遊菊池溪谷，全長約4公里，但被選入「日本森林浴百選」、「森林百選」、「名水百選」、「瀑布百選」及「水源森林百選」中，有如「小奧入瀨溪」般迷人，漫步林中享受芬多精、感受森林之美，無限暢快。此外，菊池溫泉的溫泉旅館多位在市區菊池公園的山腳下，也可順遊菊池公園，內有近3000株櫻花，包含染井吉野、山櫻等，是菊池市的賞櫻名所。每年的賞櫻時節約在3月下旬至4月上旬，不僅晚間有夜櫻點燈的活動，讓旅人可以泡湯之後散步賞櫻，菊池市還舉辦櫻花馬拉松，邀請大家在櫻花樹下跑步賞櫻。2025年的菊池市櫻花馬拉松即將邁入70週年，訂於3月16日舉辦，現已開放網路報名。

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