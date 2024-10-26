秋冬來場輕奢泡湯之旅 北投麗禧推溫泉加美食一日遊

北投麗禧酒店即日起推出「暖心暖旅一日遊」，圖為北投麗禧半露天湯屋。（北投麗禧酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕天氣漸漸轉涼，正是泡湯啖美食的好時節，北投麗禧酒店即日起推出「暖心暖旅一日遊」專案，與情人、閨蜜獨享雙人私密獨立湯屋90分鐘，沉浸在天然的白磺溫泉之中，洗去累積疲勞，搭配館內C’est Bon歐陸餐廳全新推出的現代法式饗宴，完美打造輕奢秋冬泡湯美食之旅，感受最溫暖的假期。

C’est Bon歐陸餐廳現代法式料理主菜「季節鮮魚馬賽海鮮醬汁」。（北投麗禧酒店提供）

以蛋白餅為主體的甜點「覆盆子帕芙洛瓦」。（北投麗禧酒店提供）（記者周幸叡攝）

看準愈來愈多人懂得善待自己，隨時抽個空享受一日假期，北投麗禧規畫「暖心暖旅一日遊」專案，此次搭配C’est Bon歐陸餐廳現代法式料理，以開胃小品「小黃瓜棒棒糖」及「烏魚子泡芙」充滿童趣可愛的風格拉開序幕，還有一口享用的「烏魚子泡芙」、前菜「淡燻日本銀鮭」、冬季不可缺少的暖心湯品「松露牛肝菌菇湯」等，主菜可選「季節鮮魚/馬賽海鮮醬汁」或「慢燉澳洲巧克力和牛臉頰」，最後以甜點「覆盆子帕芙洛瓦」甜蜜畫下美食句點。

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北投麗禧溫泉水質呈現乳白色，圖為室內有窗湯屋。（北投麗禧酒店提供）

靜謐的北投麗禧溫泉酒店坐落於北投山林制高點，擁有寧靜天然的自然環境，距離白磺溫泉源頭硫磺谷（大磺嘴）僅約1公里，承接最原汁原味的天然溫潤泉水，豐富的礦物質讓水質呈現乳白色，溫泉溫度終年保持55度高溫，浸泡後皮膚光滑細緻，讓人從裡到外煥然一新。泡完湯，還可到飯店周遭散步，飯店旁邊就是市定古蹟北投文物館，有優美的日式庭園及日式建築，悠閒遊逛其間，品味迷人的日式風情，更有一種身處日本的幸福感。更多相關訊息詳詢北投麗禧酒店官網。

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