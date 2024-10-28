日月潭九蛙疊像塑造者 本土藝術家沈政瑩辭世

日月潭知名景點九蛙疊像，銅像塑造出自本土藝術家沈政瑩手筆，因年事已高於本月26日辭世，享壽82歲。（沈揮勝提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭九蛙疊像是潭區知名景點，原創由南投縣政府徵稿自景觀規畫師呂兆良的作品，不過九蛙從圖面到實體化則出自本土藝術家沈政瑩的手筆，曾任南投縣美術學會常務監事，也是魚池鄉在地美學藝術推手，近年因年事已高、長期臥床，本月26日於家中與世長辭，享壽82歲，一代美術傳奇的結束，也令當地民眾相當不捨。

南投水沙連社大生態講師沈揮勝表示，日月潭曾在1990年發生重大船難，之後觀光一落千丈，當時南投縣政府為提振旅遊產業，便對外徵稿開發觀光亮點，當時景觀規劃師呂兆良設計的九蛙疊像圖稿雀屏中選，之後廠商在實體化過程中，找上當地藝術家沈政瑩塑造，而沈也是他的親叔叔，當時九蛙在泥塑過程中，他也曾幫忙捏了幾下。

請繼續往下閱讀...

日月潭知名景點九蛙疊像，是觀察潭區水情榮枯的指標，銅像塑造則出自本土藝術家沈政瑩之手。（記者劉濱銓攝）

後來九蛙泥塑完成，當時大小為11台寸約33.33公分，之後則放大10倍製成銅像，成為現今的333.3公分，起初九蛙疊像是設在潭區大竹湖的步道旁，後來因地震傾斜位移，才固定在潭底，近年則因極端氣候，日月潭旱澇加劇，九蛙成了觀察水情榮枯的指標，也創造日月潭另一觀光亮點。

沈政瑩（右）在1960、70年代時，與藝術家們義務為魚池鄉在地學子傳授繪畫技巧，是真正的美學教育推手。（沈揮勝提供）

沈揮勝說，在1960、70年代，可說是魚池鄉的美術黃金年代，魚池國中征戰南投縣各大美展幾乎都稱霸，當時就是沈政瑩與另一位藝術家劉啟和，義務為在地學子傳授繪畫技巧，是真正的美學教育推手。

近年沈政瑩年邁罹患風濕性關節炎，行動不便需要攙扶或坐輪椅，也較常臥床，不過日常起居仍算正常，本月26日在家安詳辭世，享壽82歲，讓南投藝術界相當不捨，無不感念這位落實美學教育的藝術家。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法