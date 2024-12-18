通霄日落大道休息站設備優化施工 今起至25日暫停營運

通霄鎮日落大道休息站設備優化施工，今起至25日暫停營運。（苗縣府提供）

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道可欣賞到落日沉海美景，尤其夏季落日由聯絡道的正中入海，被譽為「最美時刻」，吸引許多人打卡拍美照。不過，如今已過落日正中入海的時刻，週末更布滿雲朵，仍吸引不少人前往朝聖。不過，即日起至25日，苗縣府文觀局將進行休息站設備優化，將暫停營運。

苗縣府文觀局表示，日落大道位於台61線西濱快速道路新埔聯絡道旁，自2019年榮獲交通部公路總局「台灣十大景觀公路」票選第一名以來，憑藉壯麗的「懸日落海」美景，贏得西濱最美公路彎道和絢爛的落日大道等美譽。每年夏季，可欣賞落日餘暉伴隨筆直公路向西沉入大海之美景，壯觀景色吸引無數攝影愛好者、網紅及遊客前來拍攝，也成為苗栗重要的觀光地標之一。

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苗縣府文觀局強調，日落大道因在營運期間受到大量遊客回響，苗栗縣政府文化觀光局為考量優化地方民眾需求，並持續提供更優質的觀光環境，將於113年12月18日至12月25日，進行日落大道的設施優化工程，施工期間暫停營運，總計8天，工程將針對日落大道的地坪及友善廁所設施做整體性的優化，讓遊客及地方民眾享有更舒適、安全的使用環境。

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