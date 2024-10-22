（影音）中市豐原舞蹈團為國爭光！榮獲韓國大田舞蹈節大獎

台中市豐原區PINKY YOYO舞蹈老師朱衣羚，日前率領羅璟瑢、羅婕瑜、陳品蓉、黃宥蓁等4名國小學童，參加韓國大田舞蹈節，拿下4冠1亞2殿的好成績，為國爭光！（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區PINKY YOYO舞蹈老師朱衣羚，日前率領羅璟瑢、羅婕瑜、陳品蓉、黃宥蓁等4名國小學童，參加「韓國大田舞蹈節」，拿4冠1亞2殿的好成績，為國爭光！其中，團體組榮獲兒童鼓舞、兒童東方舞2項金獎，10歲的陳品蓉並拿下兒童高級個人融合組、兒童高級個人東方舞組2項金獎。領獎時，朱衣羚特別拿出台灣的國旗到舞台中央拍照，她說，讓世界看見台灣，真的很感動，並希望能將東方舞（肚皮舞）發揚光大。

台中市豐原區PINKY YOYO舞蹈團在韓國大田舞蹈節大放異彩，並將台灣國旗讓全球看到。（朱衣羚提供）

朱衣羚從事舞蹈教學13年，目前在台中市豐原區開設瑜珈舞蹈健身教室，致力教學及發揚東方舞。她表示，東方舞，早期又稱肚皮舞，一直不被重視，甚至被打壓，目前國內有許多舞者團結起來，每年舉辦活動，她希望將這項舞蹈發揚光大，讓更多人認識。

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朱依羚指導的學生，在國內各項比賽經常獲獎，這次她首次報名國外的舞蹈比賽，帶著羅璟瑢、羅婕瑜、陳品蓉、黃宥蓁等4人參加韓國大田舞蹈節，4人不僅拿下兒童鼓舞團體組金獎；12歲及11歲的羅璟瑢、羅婕瑜姐妹，並拿下兒童東方舞團體組金獎；10歲的陳品蓉，則一人拿下兒童高級個人融合組、兒童高級個人東方舞組2項金獎；羅璟瑢榮獲兒童個人融合鼓舞組銀獎；羅婕瑜及9歲的黃宥蓁，則分別拿下兒童新手個人民俗組及兒童新手個人融合鼓舞組殿軍。

4名小朋友都是幼稚園就展現對舞蹈的興趣，對著電視表演節目或韓團MV手舞足蹈，父母見狀就將她送到舞蹈教室學舞，最小的黃宥蓁9歲學舞3年，其餘學舞皆5至6年，異口同聲表示，學舞很快樂，將來目標是當舞蹈老師。

羅璟瑢（左1）、羅婕瑜（左3）、陳品蓉（右1）、黃宥蓁（左2）等4人參加韓國大田舞蹈節，拿下4冠1亞2殿的好成績，為國爭光！（記者歐素美攝）

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